Et fuldstændig fejlslået sats af FCK-træner Jacob Neestrup.

Det må være den altoverskyggende konklusion efter FCKs udtur i Champions League, hvor store defensive brølere kostede dyrt og fjernede alle drømme om en sensation på få minutter.

Det var en pinlig start, hvor Citys Manuel Akanji sparkede en flugter i kassen tidligt, inden en gigantisk Kamil Grabara-brøler gav City en 2-0-føring.

FCK svarede tilbage med et forrygende 1-2-mål, inden Haaland lukkede og slukkede inden pausen til 3-1. Siden udspillede en langgaber af en anden halvleg sig, da City skruede ned for ambitionerne, mens FCK dog forsøgte at jage endnu en scoring.

Herunder får du B.T.s karakterer fra 3-1-kampen i Manchester.

Enhver keepers værste mareridt - og så skete ydmygelsen for øjnene af hele verden med et anførerbind på armen. Det så absurd ud, som den langlemmede polak slet, slet ikke fik fat i en bold, han stille og roligt bare skulle gribe. Indgrebet så mere dødt ud end de lyseblå tilskuere på Etihad, og det var det nærmeste han kom at stoppe et City-mål. Sløj kamp for anden gang i træk.

Det lignede, han var rustet fast efter at have været ude af truppen her i indledningen på sæsonen. Blev sat helt til vægs på Citys hurtige 1-0-scoring efter hjørnespark, og den scoring blev startskuddet til FCK-pinslerne i første halvleg. Gjorde sig ikke nævneværdigt bemærket siden.

Vavro, der drømmer om et sommerskifte til Premier League, fortsatte sin ganske stærke start på foråret, hvor han var meget sikker i sine defensive indgreb og var noget skarpere end sine kollegaer.

Led som Vavro under sine medspilleres noget slappe tilgang til de defensive pligter i indledningen. Havde en dynamisk rolle, hvor han flere gange blev rykket frem på midten, og det fungerede fint mod City-holdet, der altså også slækkede på gassen i anden halvleg.

Himmel og helvede for McKenna. Men mest det sidste. Brillerede med en forrygende og - for ham - meget overraskende skudfinte i opspillet til FCKs supermål. Men inden pausen glippede han totalt at følge Erling Haaland, der snød skotten og hamrede sidste søm i FCK-kisten.

Tja, bum bum. Det var ikke FCK-talentets bedste dag på kontoret, hvor han og McKenna særligt havde problemer med boldene bag dem. Og det kostede en kasse, da Haaland blev spillet fri på en lang bold mellem de to.

Hold nu kaje, et mål! Nordmanden var den bedste FCKer og var en af få, der gav FCK tiltrængt ro på bolden. Det var en voldsom kasse, som Elyounoussi selv satte op, og det var blot endnu en forrygende kamp i en stærk forårsstart. Han kan i den grad være sin indsats bekendt.

Han slog flere gange magtesløst ud med armene, og vi forstår ham. Det var svært at stille noget op mod Premier League-stjernerne, der holdt bolden fra FCKerne, som forældre holder børnene fra gaver før maden juleaften. Ofte smed han desværre også bolden, når han kom på den.

Kastet direkte for løverne med Champions League-debut i sin blot sjette FCK-optræden. Kæmpe tillidserklæring til den 18-årige spiller, som kæmpede alt han kunne, men det var også tydeligt, at gymnasieknægten stod overfor en prøve fra noget højere uddannelsesniveau.

Det var noget chokerende at se ham i startopstillingen efter at have været ude af kamptruppen i samtlige Superliga-kampe denne sæson. Var på en umulig opgave som førstemand i presset og var længe anonym, men pludselig viste islændingen prøver på det store talent med en gejser-varm hælaflevering. Den husker vi!

Neestrups prioritering af Superligaen blev udtalt med udskiftningen af Achouri efter 58 minutter, da tuneseren sammen med Elyounoussi gik forrest for FCK. Han var iskold omkring, at han stod foran nogle af spillets største stjerner og forsøgte med mange udfordringer. Nogle lykkedes, andre ikke, men alligevel gav han FCK noget tiltrængt energi.

---

Han var SÅ tæt på at kunne gøre det igen. Mattsson kom ind i anden halvleg, hvor City skruede ned for blusset, og FCK spillede sin chance. Det var Mattsson katalysator for, og den offensivt stærke spiller vil ærgre sig over, at hans flotte indhop ikke gav et mål.

Han har været chokeret over ikke at starte inde i opgøret, hvor FCK-fansene på ny råbte på ham. Det blev op og ned for den unge svensker, da han kom ind - for han viste prøver på sit store offensive talent, men nogle gange gik det også ALT for langsomt.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Uden for bedømmelse.

Han var modig, eller måske naiv, og satte røven i klaskehøjde med en historisk ung startopstilling i Champions Leagues slutspil - og det fejlede totalt. Den nye konstellation faldt sammen som et korthus i en hvirvelvind af lyseblå City-stjerner, der kørte rundt med Neestrups tropper i indledningen. Ja, vi ved, der er GIGA kvalitetsforskel på de to hold - men det var pinligt, hvor uoplagte og uafklarede hans spillere virkede i de 10 minutter, hvor City dræbte kampen totalt. Til gengæld viste FCKerne tænder i anden halvleg, gik frem i et offensivt pres og skabte muligheder til flere end det ene vidundermål - og det redder meget af værdigheden, selv om City ikke jagtede det store efter pausen.

Du kan læse B.T.s dom over kampen HER.