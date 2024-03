Det var fuldstændig absurd at være vidne til returkampen mellem Manchester City og FC København i Champions League-ottendedelsfinalen.

Kampen var præget af vilde kontraster, fatale fejl og fantastiske fans. Herunder får du B.T.s dom over FCK's 1-3-nederlag til mægtige Manchester City.

Hvad er det dog, at vi lige har været vidne til? For havde FC København ikke lavet den ene fejl i defensiven efter den anden, havde der været en masse at komme efter på en aften, hvor Manchester City på overraskende vis var til at tale med i perioder.

Men når først ellers rutinerede Peter Ankersen ikke gider at følge sin direkte modstander på et hjørnespark, og når Kamil Grabara har opvaskemiddel på handskerne på et semisløjt indlæg, er det mere end umuligt at få et resultat med hjem fra Etihad.

Alligevel havde FC København en fuldstændig gylden mulighed efter 1-2-scoringen til at jagte en udligning, da englænderne var slukket i minutterne efter.

Gassen gik dog fuldstændig af ballonen i anden halvleg, hvor dramaet for det meste blev afløst af en ligegyldig gang boldflytteri.

Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

Fodbold er et mærkværdigt spil - og derfor også et vidunderligt et af slagsen.

FCK var fuldstændig spillet under gulvtæppet i kampens indledning, hvor de var elendigheden selv og personlige fejl var skyld i Citys to scoringer. Det var voksenmobning for åben skærm i de følgende minutter, men et drømmemål af dimensioner af FCK vendte med et trylleslag fuldstændig kampen på hovedet.

Det hele startede med en absurd skudfinte af Scott Mckenna, efterfuldt af en fremragende et-to-kombination mellem Mohamed Elyounoussi og Orri Oskarsson, hvor sidstnævnte på fantastisk vis lagde bolden til rette med hælen for Elyounoussi, der køligt udplacerede Ederson i City-målet.

Målet gav kortvarig troen på en utænkeligt sensation, der dog blev slukket på nådesløs vis af Erling Haaland kort før pausen med scoringen til 3-1.

Mohamed Elyounoussi scorede et vanvittigt flot mål i det absurde Champions league-opgør på Etihad. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mohamed Elyounoussi scorede et vanvittigt flot mål i det absurde Champions league-opgør på Etihad. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

De 2700 FCK-fans, som i øvrigt prægede lydbilledet langt mere i hele kampen end hjemmeholdets 50.000 af slagsen, fik endnu en uforglemmelig europæisk oplevelse.

Selvom klasseforskellem her til aften var monumental - og i særdeleshed også var det i det modsatte opgør i Parken - har det været en fantastisk flot Champions League-kampagne for FC København.

At ryge ud til verdens bedste klubhold, er ingen skam. Og at spille sig videre fra en Champions League-gruppe med Bayern München, Manchester United og Galatasaray, er nok noget, som de flest FCK-fans aldrig glemmer.

Nu findes der nok ikke en meget større kontrast, end den FC København står overfor de kommende dage. Nu venter Lyngby hjemme i Parken søndag eftermiddag, som københavnerne nok lige skal bruge en dag eller to på at omstille sig til.

