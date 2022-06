Lyt til artiklen

En historisk aften i Parken startede helt forrygende, og den endte fuldstændig magisk!

Efter en sen brasiliansk udligning viste kontroversielle Nadia Nadim, hvorfor hun fik sin landskamp nummer 100, da hun leverede et fremragende oplæg til den nyslåede landsholdsdarling Mille Gejl, der Gejl'ede out, som de synger i EM-sangen, og sent nettede til vindermålet 2-1.

De over 21.000 fans i Parken fik det til at eksplodere i ren glæde, og så blev aftenen én, som kvindelandsholdet sjældent glemmer.

Herunder kan du læse B.T.s dom fra kampen mellem Danmark og Brasilien.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Efter en første halvleg uden meget at se til, blev der stillet store krav til Lene Christensen i buret. Efter 56 minutter diskede hun så op med en klasseredning, inden hun dog så noget tung ud på returen og kunne takke Ballisager for at slippe med skrækken - og kort efter klarede hun så et stærkt brasilianske hovedstød. Ved brassernes 1-1-scoring var det heller ikke overbevisende af keeperen.

Det var ikke Everton-spillerens bedste kamp, og efter 27 minutter var hun ved at koste et mål. Blot ti minutter efter afværgede hun dog en sukkerbold fra brasilianerne, og overordnet set gjorde Sevecke det ganske fint, trods hun ikke var iøjnefaldende.

Hun blev snydt ad flere omgange inde i midterforsvaret, og var ved at koste et mål. En enkelt gang blev hun også reddet af en - ifølge Rikke Sevecke - meget sikker offside. Hun fik dog også afværget nogle bolde, blandt andet en kæmpe chance til brasilianerne 11 minutter inde i 2. halvleg. Der må være en brasiliansk spåkone, der holdt med danskeren i aften, for ingen af hendes fejl kostede i sidste ende.

Rosengård-spilleren startede noget nervøst med et boldtab ved første berøring, og hun var generelt et skridt bagud ved de fleste aktioner. Hun prøvede sig med lidt samba udenom en brasilianer, men også der mistede hun bolden, der røg ud over sidelinjen. Ligesom sin kollega i forsvaret, Stine Ballisager, blev hun ad flere omgange snydt og giver en stor chance væk. Heldigvis for hende, kostede hun ikke til en scoring, men sådan kunne det sagtens være gået.

Hold nu op en brasser-bold, hun krøller i kassen efter 16 minutter. Et fuldstændig magisk mål, der fik alle 21.000 mennesker op at stå i Parken. Mon ikke, at hun tænker på det mål, når hun skal i seng i aften - og målet blev endda scoret med hendes ‘dårlige’ fod. Straks efter målet udbryder publikum i den snart meget velkendte 4-0, 4-0, 4-0-sang. En rigtig flot kamp af Vålerenga-spilleren.

Juventus-midtbanespilleren startede noget sløvt. Om det var den beskyttende hjelm, der strammede, det skal være usagt, men i hvert fald fik hun noget mere ilt til hjernen, som kampen skred frem. Hun fik sat flere gode tacklinger ind og var udmærket til at fordele spillet - men nøj, hun skylder en kasse!

Udenrigsministeriet fraråder danske turister til at holde sig fra de brasilianske favelaer, og i Brasilien skulle brasserne have rådet sine spillere til at holde sig fra hærdebrede Sanne Troelsgaard. Hun langede håndmadder og skulderskub ud til højre og venstre og fungerede strålende i rollen som oprydder på den centrale midtbane. Hende slog brasserne sig på, så det er ingen overraskelse, når der kommer 11 nye samba-kunder i Troelsgaards fitness-biks i løbet af aftenen.

Hvis hun har løbet rundt med en skridttæller, må den have vist mange tusinde skridt, for hold nu op, hun kan løbe på den venstrekant. Hun er her og der og alle vegne. Hun tilbyder sig i alle angreb og tør at udfordre gang på gang. Hun er ikke bleg for at byde op til dans, og bød da også to brasilianere op til samba i et angreb, hvor hun med al selvfølgelighed også skabte en stor chance. Det var ikke alle indlæg, der lykkedes, men der blev gjort et forsøg hver eneste gang.

Det er næppe sin indsats, at Signe Bruun kommer til at huske denne aften for. Hun var noget anonym som spidsangriber, men fik ad et par omgange gjort sit job som target(wo)man, der flot tog bolden til sig og fordelte den til spilleglade Harder.

Harder, better, faster, stronger. Hun er simpelthen bare en fornøjelse at følge på en fodboldbane. Niveauet hos den tidligere Ballon d'Or-vinder var højere end hos alle andre på banen, og hun var konstant en trussel mod brasilianerne. Skal vi finde håret i suppen, så skulle der altså mindst have været en kasse fra stjernen. Men så giv os dem bare til EM, Pernille!

Hun kan se noget voldsom og uortodoks ud, når hun jagter bolden som en gal. Men hold nu op, hvor må hun være voldsomt irriterende at spille overfor. Hendes vanvittige iver efter at presse gik i dag også udover Svava, der blev jernet ned, men det tager holdkammeraten nok med, når hun tænker på Madsens arbejde for holdet. Teknisk var det ikke sprudlende, og hun skulle have scoret på en stor chance i anden halvleg.

---

Den ene Holmgaard-tvilling kom på banen efter en time og gjorde det ganske flot. Hun stod i vejen for de bolde, hun skulle, og stod sikkert nede i forsvaret. Hun turde modtage bolden og tilbød sig med det samme igen. Et fint indhop af den 23-årige Turbine Potsdam-spiller.

Der er ingen tvivl om, at Nordsjælland-spilleren ryger til udlandet inden længe. Den danske landsholdsjuvel udfordrer alt det, hun kan, i bedste Neymar-stil. Hun er dog stadig kun 19 år, og mangler erfaring på højeste niveau, som hendes landsholdskollegaer har. En enkelt gang råbte Parken ‘SKYD’, og der skulle hun have lyttet til de 21.500 tilskuere, men valgte i stedet at spille bolden. Hvis hun får lov til at spille, kan hun meget vel gå hen og blive en stjerne til EM.

Kamp nummer 100 i den danske landsholdstrøje for Nadim, der vist ikke behøver den store præsentation. Da hun blev skiftet ind efter en times spil, var det til stor jubel for nogle af Parkens tilskuere, men også tydelig buhen fra andre. Der er mange meninger om hende, men det er hun tydeligvis ligeglad med, for med det samme bød hun sine brasilianske modstandere op til dans. I hendes tilbagevenden til amerikanske Racing Louisville kom hun hurtigt på måltavlen, men sådan skulle det ikke gå i dag. I stedet bød hun ind med en fremragende assist til 2-1.

Skiftet ind efter 79. UB.

Den danske landstræner kan være voldsomt tilfreds med sit hold, der i store dele af kampen var bedre end brasserne, der ligger et godt stykke over Danmark på ranglisten. Offensivsen sprudlede, og han må være fristet af at få Nadim og Harder til at spille sammen så meget som muligt - uagtet, at Nadim umiddelbart er tiltænkt en joker-rolle. Men Lars, der skal altså også styr på det forsvar, for der var godt nok nogle huller, som brasserne boltrede sig i!