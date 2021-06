En 'skide' uheldig situation har ramt produktionen bag det amerikanske tv-show 'Ultimate Slip ‘N Slide'.

Ifølge New York Post er en tredjedel af produktionen nemlig blevet lagt ned på grund af en 'forfærdelig, eksplosiv diarré'.

En kilde skulle have fortalt New York Post, at de ramte besætningsmedlemmer 'kollapsede' på sættet på grund af voldsomheden af diarréen – og på grund af de manglende toiletforhold.

Optagelserne af det igangværende program, hvor deltagerne gennemfører forskellige udfordringer på en udendørs glidebane, er nu sat på pause på ubestemt tid.

»Sundhed og sikkerhed for alle på vores sæt er vores første prioritet, så vi har ud fra en overflod af forsigtighed taget beslutningen om at stoppe produktionen 'Ultimate Slip ‘N Slide' for nuværende,« sagde en repræsentant til New York Post.

Ifølge nyhedsmediet beskyldte involverede besætningsmedlemmere vandet, der blev brugt til 'glidebanen', som årsag til den omgængelige maveonde.

Produktionen melder ikke noget om, hvor lang tid optagelserne er sat på pause.

Programmet havde for nogle år siden en dansk pendant, der blev kaldt 'Wipeout'.

Her var både kendte og ikke-kendte igennem en avanceret forhindringsbane, der var hævet over vandet.