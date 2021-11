Han vandt hendes kærlighed i et realityprogram, og siden da har kærligheden mellem Michelle Dalsgaard og Kristian Aagaard blot blomstret videre.

De to turtelduer, der mødte hinanden i TV 2-programmet 'Fem fyre flytter ind', skal giftes.

Det har Michelle Dalsgaard afsløret på sin Instagram-profil.

»Min dejlige Kristian valgte i går at gå på knæ i vandkanten på Tortuga Beach. Kun mig og ham, ingen andre,« lyder det i opslaget.

Og det var ikke en helt tilfældig strand, afslører hun:

»Han valgte denne strand, da den betyder meget for os. De sidste par dage er nemlig gået med at redde små babyskildpadder og hjælpe dem ud til vandet, inden krabber og katte får fat i dem.«

Parret er i øjeblikket på ferie på Kap Verde, og her valgte Kristian Aagaard altså at fri til Michelle.

De to mødte hinanden i TV 2-programmet sidste år, hvor Kristian Aagaard sammen med fire andre mænd skulle kæmpe om Michelle Dalsgaard kærlighed.

I sidste ende faldt valget på Kristian, og siden da har kærligheden spiret.

Kristian har i forvejen to børn fra tidligere forhold, men parret har tidligere løftet sløret for, at de ønsker at få børn sammen.

De to har også planer om at finde et fælles sted at bo, gerne tæt på naturen, hvor der er plads til dyr.