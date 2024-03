Al Pacino har følt sig nødsaget til at reagere efter det øjeblik, der forbløffede millioner af tv-seere over hele verden.

»Jeg siger dette som én, der har et dybtfølt forhold til filmskabere, skuespillere og producenter, så jeg føler dybt med dem, der er blevet tilsidesat af denne udeladelse,« lyder det fra skuespilleren ifølge Variety:

»Og det er derfor, jeg har følt det nødvendigt at komme med denne udtalelse.«

For det gik stærkt, da Al Pacino ved årets Oscar-uddeling skulle uddele den sidste og største pris. Den til 'bedste film'.

Al Pacino på scenen. Foto: Caroline Brehman/EPA/Ritzau Scanpix

I rollen som prisuddeler åbnede han simpelthen hurtigt kuverten og sagde bare:

»Og mine øjne ser 'Oppenheimer'.«

Uden at indlede med de næsten-obligatoriske ord »og Oscar'en går til'. Og ikke mindst uden at nævne de øvrige nominerede til prisen, som det ellers var blevet gjort ved alle øvrige priser i løbet af aftenen.

Ikke engang prismodtagerne – folkene bag storfilmen 'Oppenheimer' – så helt ud til at opfatte, at de var blevet udråbt som vindere.

Der var bedre tid, da der efterfølgende skulle tages billede af Al Pacino sammen med vinderne for bedste film: Instruktøren Christopher Nolan samt producerne Emma Thomas og Charles Roven. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

Al Pacino forklarer videre, hvorfor han gjorde, som gjorde.

»Der lader til at være en kontrovers omkring, at jeg ikke nævnte hver film ved navn, inden jeg annoncerede vinderen af 'bedste film',« lyder det:

»Jeg vil gøre det tydeligt, at det ikke var min mening at udelade dem. Det var et valg fra producernes side, at de ikke skulle nævnes igen, fordi de hver især var blevet fremhævet undervejs i ceremonien.«

Al Pacino forklarer videre, at han var beæret over at være en del af showet og derfor fulgte de instrukser, han var blevet givet.

Dog lyder det også:

»Jeg ved, at det er en stor milepæl bare at blive nomineret, og det er fornærmende og smertefuldt ikke at blive anerkendt fuldt ud for det.«

Til Variety siger produceren af Oscar-showet, Molly McNearney, at oplæsningen af de nominerede til 'bedste film' var udeladt for ikke at gøre den mere end tre timer lange forestilling endnu længere.

»Folk vil bare høre, hvem der vinder, og de er mere end klar til, at showet skal slutte. Det var i hvert fald, hvad vi gik ud fra,« siger hun:

»Jeg beklager, at vores beslutning om ikke at læse alle de nominerede op, har sat ham (Al Pacino, red.) i en svær situation.«

For en god ordens skyld kan vi da lige få de øvrige ni nominerede til 'bedste film' med her: 'The Holdovers', 'American Fiction', 'The Zone of Interest', 'Barbie', 'Poor Things', 'Past Lives', 'Anatomy of a Fall', 'Maestro' og 'Killers of the Flower Moon'.