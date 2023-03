Lyt til artiklen

Var du en af dem, der græd salte tårer, da Mads Steffensen stoppede på 'Kender du typen?' og efterlod sin kære ven Flemming Møldrup med nogle andre?

Så er der godt nyt. Makkerparret vender nemlig tilbage til skærmen, afslørede Mads Steffensen på den røde løber til årets Tvprisen.

»Vi skal til at lave et program, der kredser om venskab,« siger tv- og podcastværten.

I øjeblikket kan han høres i 'Mads & A-holdet' på Podimo, som speaker på 'Broen' på Amazon Prime og snart ses som quizvært på 'Alle mod alle' på Kanal 5. Med det nye venskabsprogram kan han fremover også ses på TV 2.

Mads Steffensen. Rød løber før TVPRISEN 2023 uddeles i Tivoli Hotel & Congress Center i København, lørdag den 4. marts 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest Vis mere Mads Steffensen. Rød løber før TVPRISEN 2023 uddeles i Tivoli Hotel & Congress Center i København, lørdag den 4. marts 2023. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2023) Foto: Martin Sylvest

»Flemming og jeg er jo rigtig gode venner, og vi vil gerne være endnu bedre og sørge for at holde det friskt. For jeg tror, mange venskaber ebber ud,« siger tv-værten og forklarer, at programmet vil behandle, hvordan man fortsat udvikler og holder venskaber ved lige.

»Så forhåbentlig vil folk se det og tænke: 'Jeg har sgu lyst til at ringe til min gode, gamle ven og se, hvordan vi kan blive bedre.«

Mads Steffensen kunne i 2020 annoncere, at han efter 17 år stoppede i DR for at fortsætte sin dilemmapodcast på podcasttjenesten Podimo under navnet 'Mads og A-holdet'.

Samtidig stoppede han som vært på 'Kender du typen?' efter 170 afsnit - flere af dem med livsstilseksperten Flemming Møldrup, som med tiden udviklede sig fra kollega til nær ven.

Mads Steffensen og Flemming Møldrup mødte hinanden første gang i 2015, da sidstnævnte blev livsstilsekspert i 'Kender du typen?', og ret hurtigt udviklede de et venskab, der fortsat består. Foto: Bjarne Bergius Hermansen Vis mere Mads Steffensen og Flemming Møldrup mødte hinanden første gang i 2015, da sidstnævnte blev livsstilsekspert i 'Kender du typen?', og ret hurtigt udviklede de et venskab, der fortsat består. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Så nær, at makkerparret i 2022 lavede podcasten 'Mellem venner' sammen. Det kommende TV 2-program bliver dog deres første eget fælles program siden 'Kender du typen?'.

Først skal Mads Steffensen dog lave 'Alle mod alle' med Ibi Støving - en titel, der ligger meget tæt opad 'Alle mod 1', som han var vært på i fire sæsoner på DR1 sammen med Joakim Ingversen.

»Jeg har et krav om kun at lave programmer, der hedder noget med 'Alle mod'«, siger han med glimt i øjet, inden han bliver alvorlig:

»Når vi har lavet introerne til programmerne, har jeg været vildt bange for, at jeg skulle komme til at sige 'Alle mod 1'. Det er ikke sket endnu, men det sidder i baghovedet hver gang.«