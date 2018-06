Var du en af de 6.000 fodboldfans, der gik forgæves, eller ærgrer du dig over, at du af andre grunde ikke var med til at fejre landsholdet ved lørdagens fodboldfest i Parken, hvor Danmarks VM-kamp mod Peru blev vist på storskærm, så er der godt nyt. I hvert fald, hvis du på torsdag har fri midt på dagen. For Tivoli viser i samarbejde med TV2 Danmarks anden VM-kamp mod Australien på storskærm på Plænen, og der burde være plads til alle interesserede.

»Der er nemt plads til mindst 20.000 mennesker på plænen, og vi lukker først portene, når vi når over omkring 32.000 gæster,« oplyser pressechef Torben Plank til B.T.

Lørdagens storskærmsarrangement i Parken viste tydeligt, at fodboldfeberen for alvor har ramt Danmark. Mere end 27.000 fodboldglade danskere havde fundet vej til det store gratisarrangement. Det var langt flere end forventet, og yderligere 6.000 personer, der troppede op, blev afvist i døren grundet pladsmangel.

Men det skræmmer ikke Tivoli, der melder, at man er klar til at påtage sig den store fodboldopgave.

»Vi er klar. Vi har netop haft en koncert med over 23.000 gæster, så mine kollegaer er vant til at afvikle store events på Plænen,« siger han.

Tivoli har uddelt 10.000 gratis billetter til torsdagens kamp. De er alle blevet revet væk. Derudover er det fortsat muligt at komme ind, hvis man har årskort, eller hvis man køber billet i indgangen.

Men vil man være sikker på en plads, så skal man komme i god tid - gerne to-tre timer før,« lyder det fra Torben Plank:

»Vi kan kun lukke et bestemt antal tusinde ind i haven ad gangen,« siger han.

Udover Danmarks kamp mod Australien, viser Tivoli også en lang række andre VM-kampe.

»Vi har aldrig vist så mange kampe før nogensinde, men der er en enorm interesse for det«, siger Torben Plank, der har store forventninger til på torsdag:

»Vi forventer, at vi får en stor folkefest med københavnere og turister, der vil valfarte ind for at se fodboldkampen mellem Australien og Danmark. Det er der slet ikke nogen tvivl om,« lyder det fra Tivolis pressechef Torben Plank.

Danmarks kamp mod Australien bliver vist i Tivoli i samarbejde med TV2. Ud over storskærmen foran Plænen, vil der også være en storskærm i den anden ende af plænen ved springvandet. Derudover vil der være en mindre storskærm i Orangeriet.