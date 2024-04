Mikkel Stonegaard er dybt splittet før, at han i weekenden skal stemme om drastiske ændringer i dagligvarekoncernen Coop.

Han er en af de 126 medlemmer i Landsrådet hos Coop amba, der skal stemme om, hvorvidt andelsforeningen Coop amba skal lade energiselskabet OK få halvdelen af magten i Coop, som ejer kæderne SuperBrugsen, Kvickly, og 365discount.

»Jeg har taget indledende tanker om det, men jeg har ikke taget en endelig beslutning om, hvorvidt jeg siger ja eller nej. Der skal gode argumenter til, at jeg siger ja,« siger Mikkel Stonegaard, der er formand for bestyrelsen i Kvickly Nørrebro.

Hvad er det for argumenter, du har for et 'ja'?

»Det vil gøre, der kommer ro på bagsmækken, så der ikke træffes beslutninger i hast. Man kan sige, at det er en god ting ved, at OK smider penge ind i det, men det gør så også, at vi ikke længere selv kan råde over forretningen,« siger Mikkel Stonegaard og tilføjer:

»Hvis jeg skal tage den positive hat på, kan jeg håbe, at noget af den frihed til butikscheferne, der blev lovet, kommer tilbage, så man kan råde over egen butik. Så vil der komme mere selvbestemmelse. Det vil dreje mit nej til et ja.«

Hvad peger i nej-retning?

»Det ændrer på de grundlæggende tanker, da Coop blev stiftet. Det er lidt et opgør med, hvad man kan og ikke kan. Jeg er godt splittet,« siger han.

Senest har den mangeårige direktør i Irma Alfred Josefsen været ude og sige, at ændringerne er ret så nødvendige for, at Coop ikke går konkurs.

I 2023 kunne Coop præsentere et underskud på hele 628 millioner kroner.

Og den snart tidligere direktør i Coop, Kræn Østergaard Nielsen, har slået fast, at underskudet bliver i samme størrelse i år.

»Driftresultatet er nogenlunde på niveau med sidste år. Lidt bedre, men det ændrer ikke på, at det er stærkt utilfredsstillende, men nogenlunde på niveau med sidste år,« sagde Kræn Østergaard Nielsen fredag til B.T.

Mikkel Stonegaard, er det ikke vigtigt, at gøre noget for at undgå Coop går konkurs?

»Man skal gøre noget. Det er ikke, fordi bestyrelsen eller direktøren har gjort det her af ond vilje, men af Coops bedste interesse. Men det er da træls, at det endelige ord skal overgives til nogen andre, end måden at gøre det, da Coop blev stiftet med,« siger han.

Hør mere om Coops krise og fremtid i denne særudgave af Spar Kassen, hvor vi runder fremtiden for 365 Discount, Kvickly, SuperBrugsen og Coop helt generelt.