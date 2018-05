Stjerne-angriberen Jannik Hansens ishockey-fremtid er uvis.

»Det er helt udelukket at jeg spillere videre i San Jose Sharks efter denne NHL-sæson, som jo formelt sluttede for klubben, da vi forleden tabte kvartfinalen i Stanley Cup'en,« siger Jannik Hansen til BT's udsendte VM-reporter under den igangværende VM-slutrunde i Herning.

»Faktisk har jeg ikke lyst til at komme tilbage til klubben. De fortsætter i næste sæson med samme trænerstab som i denne og da de ikke længere kigger min vej, er der ingen grund til at fortsætte i klubben. Jeg har ikke spillet særligt meget det seneste stykke tid. Og sådan har jeg ikke lyst, det skal fortsætte. Jeg føler nemlig, jeg stadig har noget at tilbyde. Derfor er der ikke andet at gøre for mig end at se, hvilke andre muligheder der er,« siger Jannik Hansen.

Med i flyveren hjem fra USA havde han klubkammeraten Mikkel Bødker, der trods minimal forberedelsestid var kampafgørende i Danmarks sensationssejr onsdag aften over Finland.

»Det var en fantastisk aften, som jeg ikke tror, vi vil glemme lige foreløbig. Selvfølgelig er jeg glad for, at jeg leverede den afgørende aflevering, da Nichlas Hardt scorede vores sejrsmål,« siger Mikkel Bødker med et stort smil.

Danmarks kampe ved ishockey-VM Danmarks indledende kampe i VM-gruppe B 4. maj, klokken 20:15, i Herning:

Tyskland - Danmark: 2-3 5. maj, klokken 20:15, i Herning:

Danmark - USA: 0-4 7. maj, klokken 20:15, i Herning:

Canada - Danmark: 7-1 9. maj, klokken 20:15, i Herning:

Finland - Danmark 2-3 11. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Norge 12. maj, klokken 16:15, i Herning:

Danmark - Sydkorea 15. maj, klokken 20:15, i Herning:

Letland - Danmark

Måske kan der være yderligere NHL-forstærkning på vej. Det kræver, at Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets ryger ud af slutspillet om Stanley Cup natten til fredag, og at hans klubledelse accepterer at han spiller VM.

»For os NHL-spillere er det et dilemma. Der er ikke noget, man hellere vil end at vinde Stanley Cup. Men det her VM er et stort plaster på såret, efter at man er røget ud,« siger Mikkel Bødker.