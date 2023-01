Lyt til artiklen

Nikolaj Jacobsen samler på semifinaler.

Og nu står han for tredje gang i træk i én ved et VM.

Ungarn blev ydmyget med et 17 målssejr i kvartfinalen onsdag i Stockholm.

»Det er derfor, jeg tager afsted. Det er derfor, det er det værd at være væk fra familien i en måned. Det er fordi, man får de her oplevelser. Vi har ikke lagt skjul på, at det var derfor, vi tog af sted. For at nå hertil. Nu vil vi gerne hele vejen, og det ser vi frem til,« lyder det fra landstræneren, da B.T. spørger ham efter kampen.

Han har kunnet se sit hold ramme formen på det helt rigtige tidspunkt.

»Jeg har hele tiden syntes, vi var gode, men mod Ungarn rammer vi et ret højt topniveau og laver stort set ingen fejl,« siger han og fortsætter:

»Det hjælper selvfølgelig at komme godt fra land og få kampen under kontrol hurtigt. Jeg er rigtig glad for, at vi udvikler os. De udfordringer, vi havde i starten af turneringen, har vi fået rettet til. Med Kirkeløkke har vi fået styrket den defensiv, så arbejdet inde i midten også bliver lidt lettere,« forklarer han.

For Jacobsen er det svært ikke at være begejstret for trioen Simon Pytlick, Mathias Gidsel og Mikkel Hansen, der er flyvende under VM.

»De skal bare køre videre. Der er ingen grund til at opfinde nogen stopknap. Vi vidste godt, at det var et forsvar, der passede rigtig godt til vores hurtige spil. Der var nogen steder, vi kunne ramme dem hårdt, og det gør vi meget disciplineret,« siger han.

Han roser Gidsel og Pytlicks sammenspil, som blev opbygget i GOG-tiden. De trækker folk til sig - og så er der Mikkel Hansen, der tager imod friheden.

»Mikkels arm fejler ikke noget. Hovedet fejler ikke noget. Og så er han rigtig dygtig til at lægge de rigtige afleveringer på de rigtige tidspunkter,« lyder skudsmålet fra Jacobsen.

Nu venter Spanien i en semifinale.

Der er revanche at jagte fra sidste års EM, hvor danskerne blev besejret af de rutinerede spaniere.