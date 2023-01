Lyt til artiklen

Han fik kærligheden at føle. Og Mathias Gidsel var da også godt øm i kroppen efter kampen mod Kroatien.

»Det blev ligeså fysisk, som vi havde frygtet. De spillede virkelig hårdt og fik stressniveauet rigtig højt op og sørgede for, det måske handlede mere om fysik end køn håndbold.«

Sådan fortalte den danske stjerne efter det, han kaldte en 'hård kamp', der endte 32-32 og med en undskyldning fra kroaternes side.

Selvom spillerne kunne kigge hinanden i øjnene efter, var der dog et par episoder, der i Mathias Gidsels optik var for meget.

»Der var nogle tacklinger i dag, hvor jeg tænkte: 'De var lidt over grænsen', men det er ikke spillernes opgave at håndhæve reglerne, det må dommerne jo straffe, hvis de synes, det er for meget.«

»Der er en hård knytnæve i starten, hvor jeg ikke helt kan forstå, man ikke går ud og tjekker, når man har muligheden,« sagde Gidsel, der forklarede, at han fik flere knytnæver på kroppen.

Han fortalte, at han tidligere i kampen blandt andet fik en i maven. Flere af gangene involverede Kroatiens Domagoj Duvnjak.

»Jeg har prøvet i Berlin også, at Duvnjak går hårdt til mig. Jeg ved det godt, og det er vigtigt for mig at rejse mig op og vise, det ikke sætter sig, men jeg synes, knytnæver i håndbold ikke hører nogle steder hjemme. Men igen – det er ikke spillernes opgave at håndhæve reglerne. Jeg ville ønske, dommerne havde benyttet muligheden for at gå ud og tjekke VAR.«

Mathias Gidsel får et slag på halsen under VM kampen mellem Danmark-Kroatien i første mellemrundekamp i Malmø Arena, torsdag den 19 janaur 2023 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mathias Gidsel får et slag på halsen under VM kampen mellem Danmark-Kroatien i første mellemrundekamp i Malmø Arena, torsdag den 19 janaur 2023 Foto: Liselotte Sabroe

Mathias Gidsel fik da også en undskyldning fra den kroatiske stjerne, men den var han ikke lige klar på at tage imod med det samme.

Derfor gav han ikke hånden i momentet.

»Jeg synes ikke, han fortjente min hånd lige i sekunderne efter. Jeg har prøvet at spille mod Duvnjak et par gange, i Berlin oplevede jeg det samme. Han gik hårdt til mig. Han fortjente ikke hånden lige efter, men efter kampen kan vi godt se hinanden i øjnene. Jeg kan give ham en venlig opsang og sige, nu glæder jeg mig til at se ham i Kiel igen om ikke så længe, jeg håber ikke, det bliver med knyttet hånd denne gang,« lød det fra Mathias Gidsel.

Danmark har nu fem point, hvilket betyder en andenplads i mellemrundegruppen. Der mangler to kampe mod USA og Egypten.