Storm med vindstød af orkanstyrke!

I weekenden får vi sandsynligvis besøg at en usædvanlig og ubuden vintergæst:

DMI varsler nemlig storm, og det er hele to år siden, vi sidst har haft sådan en.

»Vi skal næsten to år tilbage, siden vi sidst havde storm i Danmark. Vi kan naturligvis ikke være 100 procent sikre på, at vi helt når kriteriet for storm, men vi føler os ret sikre på det.«

Sådan fortæller vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fredag morgen, hvor der – uanset hvordan lavtrykket rammer landet – er udsigt til en endog meget blæsende weekend.

Varslet lyder på »farligt vejr« og gælder fra lørdag klokken 16 til søndag morgen klokken otte.

»I dag (fredag, red.) bliver det også blæsende, men vinden aftager i løbet af dagen. Lørdag kommer et kraftigt lavtryk ind over landet, og det er på bagsiden af det, at vi varsler storm med vindstød af orkanstyrke i den nordvestlige del af landet,« fortæller han.

Vinden vil komme fra vest og senere fra nordvest, og på nuværende tidspunkt gælder stormvarslet de kystnære områder i Nordjylland, Nordvestjylland, dele af Djursland og Læsø.

DMI varsel om storm med vindstød af orkanstyrke : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/nKTlIyc7PP — DMI (@dmidk) January 28, 2022

I perioden kan der i den nordvestlige del af landet komme vindstød af orkanstyrke med en hastighed på 33 til 35 meter i sekundet.

Jesper Eriksen understreger dog, at det ikke er usandsynligt, at stormvarslet bliver opgraderet til også at gælde resten af Nordsjælland og Bornholm.

I skrivende stund gælder risikomeldingen for storm med vindstød af orkanstyrke for mange af de vestvendte kyster, mens der i det sydvestlige Jylland og langs kysterne i det nordligste og vestlige Sjælland lige nu blot er tale om risiko for vindstød af stormstyrke.

Når DMI »trykker på varslingsknappen«, som meteorologen udtrykker det, betyder det også, at stormen får et navn. Denne her hedder 'Malik'.

Og selvom du ikke bor ved kysten, kan du godt begynde at tjekke havetrampoliner, tagsten og andre løse genstande.

Lørdagen bliver nemlig særdeles blæsende for os alle, understreger den vagthavende meteorolog.

Derfor er det heller ikke utænkeligt, at broer og færgetrafik kan blive påvirket.

Der kan også komme problemer med forhøjet vandstand i Vadehavet og de indre farvande.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

I det hele taget opfordrer DMI til, at du holder øje med vejrudsigten og diverse varsler i løbet af weekenden.

De fire største byer

Som altid lige et særligt kig på vejret i København, Aarhus, Odense og Aalborg, men det giver næsten sig selv, at der ikke er de store variationer denne weekend.

Det bliver en blæsende og skyet lørdag alle steder – måske med en smule mere smæk på vinden i den nordjyske hovedstad.