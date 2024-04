Efter en lun lørdag har vi fået en noget køligere og særdeles blæsende søndag.

Men det er ingenting i forhold til, hvad der venter i næste uge.

»Den kommende uge fortsætter i det lidt kølige spor, og det bliver fortsat ustadigt med regn eller byger i perioder,« lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog Lars Henriksen i en kommentar.

Temperaturen får imidlertid yderligere et nøk nedad – især i aften – og nattetimerne.

Og det kan gøre vejret nærmest vinterligt:

»Fra tirsdag og ugen ud kan nedbøren have et vinterligt islæt i form af hagl og slud og så vender nattefrosten tilbage. Det er aprilvejr på godt og ondt,« lyder det fra Lars Henriksen.

DMIs syvdøgnsprognose viser da også, at der både natten til onsdag, torsdag og fredag kan komme nattefrost.

Især natten til onsdag er der ifølge DMI risiko for, at byger lokalt kan slå over i snevejr, mens vejrinstituttet resten af ugen 'kun' lover mulighed for slud og hagl.

»Vinden ser dog efterhånden ud til at løje noget af, og når aprilsolen viser sig fra tid til anden, er det svært ikke at få forårsfornemmelser, vinterlig nedbør og nattefrost til trods,« lyder det trods alt opmuntrende fra Lars Henriksen.