Han kom med et nødråb, men det kom til at koste ham dyrt.

The Washington Post skriver, at den ukrainske hærledelse nu har degraderet en åbenmundet bataljonschef, som derefter selv har valgt helt at stoppe i hæren.

Til den amerikanske avis kom bataljonschefen i sidste uge med en historie, som man ellers kun har hørt fra russisk side i krigen.

Den nu tidligere befalingsmand, der kun ville stå frem med sit kaldenavn, Kupol, var indsat ved fronten i Ukraines 46. luftangrebsbrigade.

I The Washington Post udtrykte han sig stærkt bekymret for frontsoldaternes uddannelse.

»Det mest værdifulde i krig er kamperfaring. En soldat der har overlevet seks måneder i krig er en helt anden soldat end ham, der kommer lige fra skydebanen, Vi har kun få soldater med kamperfaring. Desværre er de fleste af dem med erfaring nu såret eller døde,« sagde han blandt andet.

Efter et år i kamp sagde Kupol, at hans enhed var uigenkendelig. Ud af 500 soldater er cirka 100 blevet dræbt og 400 sårede. Så han har måttet genopbygge hele enheden.

»De giver mig 100 nye soldater. De giver mig ikke tid til at forberede dem. De bliver bare sendt i kamp. Flere af dem er bange for at skyde,« sagde han.

Han efterlyste også ammunition.

»Du er ved fronten, og fjenden kommer imod dig, men de har ikke noget at skyde med.«

Han hævdede, at han kun stod frem for at få specielt USA til at give de ukrainske soldater bedre træning og våben.

En talsmand for det ukrainske militær siger nu til The Washington Post, at Kupol ikke havde lov til at give det interview, og at bataljonschefen har spredt falske informationer.

»De tabstal som han angiver fra sin enhed, er meget overdrevne,« siger talsmanden.

Kupol blev i første omgang degraderet og flyttet til et center for optræning af soldater.

Flere ukrainske politikere har reageret med vrede på sociale medier, da de mener, at Kupol er en af de få, der tør fortælle sandheden om tilstanden i landets forsvar.