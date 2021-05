Tre danske statsborgere sidder lige nu i en norsk arrest – sigtet for at bryde indrejserestriktioner.

Det oplyser norsk politi fredag i en pressemeddelelse, skriver den norske avis VG.

Danskerne forsøgte ulovligt at krydse grænsen ind i landet fra Sverige.

Først forsøgte de sig på cykel, men blev bortvist. Derefter gjorde de forsøget med ski, men blev opdaget af en hytteejer i området ved Bjørnfjell i Nordland.

Desuden er en fjerde person, som er bosat i Tromsø, mistænkt for at have hjulpet danskere med at skaffe skiene.

Danskerne blev pågrebet i Tromsø torsdag, hvor de nu befinder sig i en arrest.

Lørdag er det planen, at de tre personer bliver smidt ud af Norge – og sendes tilbage til Danmark.

Med sig får de hver især en bøde på 10.000 norske kroner, hvilket svarer til omkring 7.500 danske kroner.

Norges indrejserestriktioner forholder sig sådan, at man skal 10 dage i karantæne, hvis man ankommer fra et højrisikoområde.

Det er også et krav, at man kan fremvise en negativ test ved ankomst. Testen skal foretages inden for 24 timer før ankomst til Norge.