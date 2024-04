Efter at have været fanget i det drivvåde kaos i mere end et halvt døgn sluttede den lange tur for Tina Stålung og Karoline Brehm Åxman onsdag formiddag med, at de måtte kravle op på et paddleboard.

Kun sådan kunne de komme det sidste stykke tilbage deres hotel.

»Vi er rimeligt hardcore kvinder, der har prøvet lidt af hvert. Men vi kan godt mærke nu, hvor vi sidder her, at vi bliver helt følelsesladede,« fortæller de kort efter til B.T.:

»Vi er sgu lidt chokerede. Vi har været rystet.«

De har set hundredvis af oversvømmede biler. Foto: Privatfoto Vis mere De har set hundredvis af oversvømmede biler. Foto: Privatfoto

De to danske kvinder er netop nu på forretningsrejse i Dubai, hvor de derfor på allernærmeste hold oplevede det voldsomme uvejr, der tirsdag ramte hele ørkenregionen.

Her faldt der inden for bare et døgn vand fra oven svarende til mere end et års nedbør, hvilket ikke bare har lagt byens lufthavn ned, men også store dele af byen har været oversvømmet.

»Vi forstår lige pludselig, hvad sådan en naturkatastrofe kan gøre. Jeg tror, vi har set 500 forladte biler holdende midt i alt vandet. Og det samme med busser,« som Tina Stålung fortæller.

Det var tirsdag, at hun og Karoline Brehm Åxman sidst på eftermiddagen blev fanget i vandmasserne, da de efter et forretningsbesøg skulle tilbage til deres hotel.

Oversvømmede veje tirsdag aften. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Oversvømmede veje tirsdag aften. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

På det tidspunkt havde regnen virkelig taget ved. Det var kl. 18.

Derfor fulgte de myndighedernes opfordring om at bruge den overjordiske metro frem for at bevæge sig ud på de oversvømmede veje.

Forgæves.

Tina Stålung og Karoline Brehm Åxman nåede slet ikke at komme ombord, for metroen blev i samme øjeblik lukket ned på grund af vandmasserne.

Uvejr over Dubai. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Uvejr over Dubai. Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi løb ud og tog en tilfældig bus, som vi kunne se kørte den rigtige vej. Også bare for at komme i tørvejr, for vandet stod op i knæhøjde,« fortæller Tina Stålung:

»Men da vi havde kørt 500 meter, kom der vand ind i bussen, og så kunne den ikke køre mere.«

Og så stod de to danske kvinder et meget, meget mørkt sted, midt i ingenting. 14 kilometer fra deres hotel. Uden strøm på deres våde telefoner.

Så de begyndte at gå gennem vandet.

Onsdagens udsigt fra Tina Stålung og Karoline Brehm Åxmans hotel. Foto: Privatfoto Vis mere Onsdagens udsigt fra Tina Stålung og Karoline Brehm Åxmans hotel. Foto: Privatfoto

Der skulle dog ikke gå lang tid, inden de oplevede første portion af den ekstreme hjælpsomhed, de nåede at opleve flere gange på deres lange tur hjem til hotellet.

For en lokal kvinde tog dem med hjem i sin bil. Her fik de lidt te og strøm til deres mobiltelefoner.

»Og så brugte vi to timer på at ringe rundt til omkring 40 hoteller i området, men beskeden var den samme alle steder: Der var overbooket, og folk lå og sov i lobbyen,« siger Tina Stålung.

Det lykkedes dog at finde et Airbnb-værelse i nærheden, og kort efter igen at være gået ud i uvejret, fik de atter et lift. Denne gang af en lokal mand.

På vej onsdag morgen. Foto: Privatfoto Vis mere På vej onsdag morgen. Foto: Privatfoto

Fremme ved deres vært kunne de konstatere, at der ikke var strøm. Men de fik serveret lidt mad og fik en seng at sove i.

Efter at være stået op onsdag morgen fik de to danske kvinder så endnu et lift – denne gang af deres vært. Hun kørte dem så tæt på deres hotel, som det var muligt.

»Herefter gik vi de sidste kilometer, og tro mig: Der var vand til over knæene,« siger Tina Stålung:

»Ved det sidste stykke hen til hotellet var der dog mere end en meter vand, så da der kom en mand med et paddleboard, hjalp han os det sidste stykke. Det kunne vi simpelthen ikke krydse uden.«

Tina Stålung på paddleboard på vej mod hotellet. Foto: Privatfoto Vis mere Tina Stålung på paddleboard på vej mod hotellet. Foto: Privatfoto

Og så var turen slut efter de mange timer, blihvor de to kvinder med egne ord har været i »ren overlevelsestilstand«.

»Vi har ikke vidst, om vi skulle grine eller græde. Vi har været overvældet af følelser, mens vi har stået i vand, mens regnen har væltet ned, mens det har været mørkt, og mens vi har stået i et fremmed land,« siger Karoline Brehm Åxman.

De fortæller, at der stadig er vand i en meters højde rundt om hotellet, så de kan ikke komme nogen væk derfra.

Imens håber de på, at de planmæssigt kan komme hjem på fredag. Og humøret er igen på vej op.

Det var det her område, som Tina Stålung og Karoline Brehm Åxman måtte forcere på paddleboard. Foto: Privatfoto Vis mere Det var det her område, som Tina Stålung og Karoline Brehm Åxman måtte forcere på paddleboard. Foto: Privatfoto

»Vores tøj og sko er ødelagt, men det går nok. Her er strøm og mad, og vi satser på at få et zoommøde med en af dem, vi egentlig skulle have besøgt her i Dubai,« siger Tina Stålung og tilføjer tørt:

»Selvom det eddermame er et dyrt zoommøde.«