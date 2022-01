En tiger blev skudt og dræbt af en betjent onsdag nat, efter at dyret havde bidt armen af en mand, som kom ind i en forbudt zone. Det fremgår af en politirapport.

Manden, der blev bidt, var en rengøringsmand i 20erne. Han var egentlig på arbejde for et firma, som havde kontrakt med den zoologiske have i Naples, Florida, USA.

Enten forsøgte han at kæle med tigeren, der hed Eko, eller også gav han den otte år gamle tiger noget mad. Det skriver New York Post.

Under alle omstændigheder bed den malaysiske tiger armen af den stakkels mand. Det skriver Collier County Sheriffs kontor i en udtalelse,

Tigeren Eko ses her på et foto, der er taget før den gik amok og bed rengøringsmanden. Foto: Naples Zoo / Handout via REUTERS

Myndighederne blev kaldt til stedet omkring klokken 18.30.

Den første betjent, som kom frem, måtte sparke døren til tigerens område ind, men det lykkedes ikke at få tigeren til at komme frem, oplyser sheriffens kontor.

Betjenten blev derfor nødt til at skyde det store rovdyr, som ikke overlevede.

Tigeren trak sig inden da mod bagenden af sit indhegningsområde, og betjentene måtte sende en drone op for at se, hvad der skete.

Et nærbillede af tigeren Eko. Foto: Naples Zoo / Handout via REUTERS

Efter tigeren var blevet skuddræbt, blev rengøringsmanden med alvorlige skader fløjet med helikopter til hospitalet.

Ifølge myndighederne var han ansat til at gøre rent i den zoologiske haves badeværelser og i gaveforretningen. Han havde intet at gøre i indhegningerne, hvor havens dyr opholdt sig.