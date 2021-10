Det rystede USA, da en kun 13-årig Eric Smith tilbage i 1993 blev dømt for mord.

Sagen blev ikke mindre rystende af, at offeret var den kun fireårige Derrick Robbie.

Nu kan Eric Smith dog snart se frem til at blive prøveløsladt. Det skriver Sky News.

5. november fik han nyheden om, at hans prøveløsladelse var godkendt, og 17. november kan han så træde ud af fængslets porte.

Sådan ser Eric Smith ud som voksen. Vis mere Sådan ser Eric Smith ud som voksen.

Hele 11 gange har Derrick Robbies forældre nægtet ham muligheden, siden han første gang prøvede tilbage i 2002.

Deres søn blev ført ud i skoven af Eric Smith, som tæskede ham til døde med en sten.

Dommen lød på ni år til livstid, men det er altså først nu, 19 år efter muligheden for prøveløsladelse teoretisk set blev en mulighed, at Eric Smith løslades.

Muligheden sker på baggrund af en lang række vurderinger af den indsatte. Heriblandt Smiths opførsel i fængslet og tidligere kriminalhistorik.

Det vurderes i samme moment, om han fortsat udgør en fare for samfundet.

Under retssagen i 1994 argumenterede Eric Smiths advokat for, at Smith var psykisk syg, da han udførte drabet.

Smith selv fortalte, at han havde havde et hårdt liv med årevis af mobning og chikane fra sin far, søster og kammerater. Det skulle have gjort ham både vred og frustreret.