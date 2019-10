Myndighederne frygter tyfonen Hagibis, der er begyndt sin landgang på Japans hovedø. En er død - tre savnes.

De japanske myndigheder har anbefalet over 7,3 millioner indbyggere at evakuere for at komme væk fra tyfonen Hagibis, der omkring lørdag middag dansk tid begyndte sin landgang på hovedøen Honshu i Japan.

En person har allerede mistet livet, da kraftige vindstød væltede en bil på hovedet og dræbte føreren. Yderligere tre savnes.

Myndighederne i Japan har udsendt advarsler til sin befolkning. Det sker, selv om Hagibis har tabt lidt af sin kraft i vindstødene og går i land med vindstød på op til 216 kilometer i timen.

Men vinden følges af heftigt regnvejr. Derfor frygter myndigheder, at blæsten følges af voldsomme oversvømmelser.

Forud for Hagbis' ankomst har myndighederne i Japan aflyst to kampe ved VM i rugby og aflyst al flytrafik. Samtidig er kvalifikationen til weekendens Formel 1-løb i Japan udskudt til søndag.

Allerede fredag blev omkring 3,25 millioner indbyggere anbefalet at evakuere. Det var dog kun lidt over 50.000 af dem, der fulgte myndighedernes råd.

/ritzau/AFP