Ekskonge Juan Carlos' farvel til Spanien efterlader monarkiet i en udsat position, mener venstrefløjsleder.

Med sin beslutning om at forlade Spanien har tidligere konge Juan Carlos efterladt landets kongehus i en udsat position.

Det mener Spaniens vicepremierminister, den venstreorienterede Pablo Iglesias.

- Juan Carlos de Borbons flugt til udlandet er en uværdig handling fra en tidligere statsleder, og det efterlader monarkiet i en meget udsat position, skriver Iglesias på Facebook mandag.

Pablo Iglesias er leder af partiet Podemos, som er del af den regerende koalition.

Ifølge lokale medier er Juan Carlos allerede rejst ud af Spanien til en ukendt destination.

Ifølge den portugisiske tv-station TVI24 og en portugisisk avis befinder Juan Carlos sig i det fashionable Cascais nær Lissabon.

Juan Carlos meddelte mandag, at han ville gå i eksil for at beskytte kongehuset, efter at der er rettet korruptionsbeskyldninger mod ham.

Pablo Iglesias mener ifølge sit opslag, at den 82-årige ekskonge bør respondere på beskyldningerne i Spanien og tilføjer, at en demokratisk regering ikke kan acceptere handlinger, som underminerer monarkiet.

Juan Carlos satte sig på tronen i 1975, efter at Spaniens autoritære leder gennem flere årtier general Franco døde i 1975. I de første mange år var Juan Carlos populær i befolkningen, men det varede ikke ved.

En række skandaler tærede på hans omdømme, og i 2014 valgte han at trække sig og overlade tronen til kronprins Felipe.

De seneste uger er presset på den tidligere konge og hans søn vokset, efter at anklagemyndigheder i Spanien og Schweiz begyndte at undersøge påstande om, at Juan Carlos skulle have modtaget bestikkelse i forbindelse med en kontrakt for højhastighedstog.

