Mordet på den britiske toppolitiker David Amess fører nu til krav om markante stramninger på de sociale medier: »Jeg vil slæbe Mark Zuckerberg (Facebook) og Jack Dorsey (Twitter) til London – om det så skal ske skrigende og råbende,« siger den konservative Marc Francois.

Chokket over det koldblodige mord på det britiske konservative parlamentsmedlem David Amess sidste fredag har endnu ikke lagt sig i Storbritannien. Mandag aften afholdtes en stor mindehøjtidelighed med deltagelse af premierministeren og resten af parlamentet i London.

Samtidig er flere detaljer om den mistænkte 25-årige somaliskfødte brite, Ali Harbi Ali, blevet frigivet. Han blev arresteret siddende ved siden af den døende David Amess, som han ifølge øjenvidner kort forinden havde stukket med en kniv mere end ti gange.

Ali Harbi Ali kommer fra en velstående somalisk diplomatfamilie bosiddende i London. Han bliver beskrevet som en talentfuld elev i skolen, men han kom ifølge britisk politi ind i et islamistisk miljø i teenageårene, hvor han blev radikaliseret.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg i London. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg i London.

Han var allerede på politiets liste over radikaliserede unge for fem år siden. Men dengang vurderede man, at han ikke udgjorde en reel fare for andre.

Politiet har konfiskeret hans computer og mobiltelefon. Det menes, at han blev yderligere radikaliseret online i den lang britiske covid-lockdownperiode. Nu angriber britiske politikere blandt andet Facebook for at have tilladt ekstremistiske buskaber og ikke at have fjernet såkaldte hadgrupper fra deres netsider.

»Mark Zuckerberg og Jack Dorsey skal tvinges til at se os i øjnene og forklare deres handlinger – eller rettere mangel på samme – der kun tjener det formål at gøre dem rigere, end de allerede er,« sagde en grådkvalt Mark Francois, konservativt parlamentsmedlem i Underhuset mandag.

Mark Francois er en af mange, der nu kræver mere sikkerhed og overvågning på internettet.

Hele det britiske parlament deltog mandag aften i en mindehøjtidelighed. Foto: ROGER HARRIS Vis mere Hele det britiske parlament deltog mandag aften i en mindehøjtidelighed. Foto: ROGER HARRIS

»Hvis vi ikke vil have at vores kollega døde for ingenting, så må vi samle stafetten op og tilføje yderligere stramninger til den sikkerhedslov, der allerede er til behandling. Vi kunne passe kalde denne lov for Davids lov.«

Mange britiske politikere har de seneste år oplevet dødstrusler og tilsvining online. Britisk politi og efterretningsvæsen mener, at disse hadske onlinemiljøer er blevet yderligere udbygget under covidkrisen, hvor millioner har levet en stor del af deres liv på de sociale medier.

Det formodes, at grunden, til at morderen valgte netop David Amess som offer, var, at Amess var meget åben og opsøgende i forhold til at møde sine vælgere. Denne åbenhed udnyttede Ali Harbi Ali, der blev filmet af overvågningskameraer i London få timer før mordet.

Overvågningsbillede af den mistænkte, Ali Harbi Ali, taget i London få timer før mordet. Vis mere Overvågningsbillede af den mistænkte, Ali Harbi Ali, taget i London få timer før mordet.

Han formodes at have taget turen til Southend cirka 50 kilometer øst for London med det ene formål at myrde politikeren.

Det forventes, at der nu indføres sikkerhedsforanstaltninger omkring de britiske politikere. Mark Amess var den anden politiker på fem år, der blev myrdet, mens han udførte sit arbejde.

Den uhellige forbindelse mellem radikalisering og sociale medier er tidligere blevet påvist i forbindelse med stormen på Kongressen i Washington den 6. januar. Også ved den lejlighed var der krav om, at Facebook og Twitter skulle stramme op på selvcensur og sikkerhed online.

Facebook har ladet forstå, at de er påbegyndt en proces, der skal forhindre, at deres netværk bruges til at sprede ekstremistiske buskaber.

Facebook-whistleblower Sophie Zhang skabte for nylig internationaler overskrifter med sin påstand om, at Facebook altid prioriterer profit højere end moral og demokratisk ansvar. Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, siger, at hun er åben over for yderligere sikkerhedsstramninger.

Den myrdede David Amess hædres nu med en statue i sin hjemby, Southend. Debatten om politikeres sikkerhed og de sociale mediers ansvar ventes at fortsætte de kommende uger.