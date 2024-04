Faktisk skulle det bare have været en mellemlanding.

Men veninderne Silke og Cecilies møde med Dubai International Airport har været alt andet end gnidningsfrit.

Menuen har nemlig stået på timelange køer, minimal mad og drikke, voldsom varme, besvimede mennesker og meget mere.

De to veninder fløj fra København mod Dubai tirsdag og landede i oliestaten klokken 02.00 natten til onsdag.

Efter planen skulle de videre til den endelige destination, Bali, halvanden time senere.

Det var der dog et ordentligt regnskyld, der skulle sætte en stopper for.

For bare tirsdag faldt der ifølge CNN vand svarende til et helt år, hvilket har skabt massive oversvømmelser overalt i Dubai.

Og det har altså skabt kaos i særligt lufthavnen.

»Vores fly blev forsinket med 45 minutter ad gangen, og sådan fortsatte det fra 3.45 til 13.15, hvor flyet blev aflyst. Og siden har der bare været kaos i lufthavnen,« siger Silke Jensen og fortsætter:

»Vi endte med at stå i en tæt pakket kø i fem timer med mennesker over det hele. Nogle besvimede, fordi det var så varmt, og man fik intet mad eller drikke, fordi man ikke kunne forlade køen.«

Her ses de to veninder i Dubai International Airport, hvor de har fået sig noget mad Vis mere Her ses de to veninder i Dubai International Airport, hvor de har fået sig noget mad

Da de fem timer var gået, fik Silke og Cecilie en ganske nedstående besked:

I kan få biletter til et nyt fly.... om fire dage.

Så begyndte jagten på et hotel, og den har også været strid.

»Endnu engang stod vi i forskellige køer i omkring tre timer for at blive booket ind på et hotel,« siger Silke Jensen og fortsætter:

»Det har været en meget hård og utryg tur. Der har ikke været nogen hjælp at hente, så vi har skulle klare alt selv. Og vi har kun fået sovet en lille smule på et par ventestole.«

Der er timelange køer i Dubai International Airport. Her ser du en af dem, der slanger sig så langt, øjet rækker Vis mere Der er timelange køer i Dubai International Airport. Her ser du en af dem, der slanger sig så langt, øjet rækker

Klokken cirka 21.00 dansk tid onsdag ankom veninderne så endelig til deres hotel, men i skrivende stud lyder meldingen, at der mangler værelser.

Så nu sidder de i hotelreceptionen og venter.

»Det har været kaotisk og stressende, og vi har jo ikke sovet rigtigt i næsten to døgn, så vi er meget trætte og udmattede,« siger Silke Jensen.

De voldsomme regnmængder har også betydet, at rejsende heller ikke engang kunne komme væk fra lufthavnen, fordi også utallige veje i Dubai har stået under vand.

Med stort trafikalt kaos til følge.

For mange har simpelthen forladt deres biler rundt omkring i byen, efter at der faldt ti centimeter vand på 12 timer, skriver CNN.

Også butikker og indkøbscentre i Dubai stod derfor under vand, mens myndigheder opfordrede indbyggere til at benytte sig af metroen frem for at egne køretøjer.