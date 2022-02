Engelsk politi efterlyser den 56-årige seksualforbryder Paul Robson, der er flygtet fra fængslet.

Søndag morgen flygtede Robson fra fængslet North Camp i Boston i England, hvor han har siddet, siden han blev idømt livstid i 2000.

Flugten får nu politiet til at advare befolkningen mod Robsons færden i gaderne. Det skriver det britiske medie Sky News.

Robson er kendt for tidligere at have seksuelt krænket kvinder og børn ned til otte år.

Men det blev en voldsom episode tilbage i 2000 i Oxford, der udløste en livstidsdom til Robson.

Her kravlede han ind i en kvindes hjem via en kattelem og forsøgte at voldtage hende, hvorefter han forsøgte at kvæle hende med en pude og truede med en kniv mod hendes hals.

Karakteren af overfaldet fik anklagemyndigheden til at beskrive Robson som »en trussel mod kvinder«. En betegnelse, som politiet fastholder i sin søgen efter Robson:

»Robson er en farlig seksualforbryder, og selvom han især udgør en trussel mod kvinder og små børn, tror jeg, at han kan forårsage reel skade på enhver, han støder på,« siger kriminalchef Andy Cox.

Derfor opfordrer Andy Cox også til, at hvis man ser Robson, straks at ringe til politiet.

»Ingen skal nærme sig Robson eller forsøge at stoppe ham.«