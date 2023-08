På overfladen ser hendes liv perfekt ud.

Hun er musiker og model med base i Beverly Hills i det solbeskinnede Californien.

Men der er ugler i mosen.

Venner og familie frygter for 48-årige Camela Leierth-Seguras sikkerhed.

29. juni forsvandt den svenskfødte sanger og sangskriver sporløst, og hun er ikke set siden, skriver Sky News.

»Min værste frygt er, at nogen har hende og gør hende fortræd,« siger veninden Cecilia Foss, der selv er model, til mediet The Independent.

Camela Leierth-Segura har udgivet flere sange under sit scenenavn Camela Leierth, og hun har desuden skrevet den kendte sanger Katy Perrys sang ‘Walking On Air’ fra 2013.

Katy Perry udgav i 2013 sangen 'Walking on air', som Camela Leierth-Segura var med til at skrive. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Katy Perry udgav i 2013 sangen 'Walking on air', som Camela Leierth-Segura var med til at skrive. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix

Smidt ud af sin lejlighed

Politiet er underrettet, og ifølge Los Angeles Times er Camela Leierth-Seguras bil blevet fanget på overvågningskamera natten efter, at hun sidst blev set.

Hun skulle desuden være blevet smidt ud af sin lejlighed før sin forsvinden, og hendes kat er pistvæk.

Blandt sangerindens pårørende går frygten på, at hun muligvis kan være blevet kidnappet.

På Instagram efterlyser veninden Liz Montgomery oplysninger, der kan bidrage til opklaring af sagen.

»Vi er ekstremt bekymrede for hendes sikkerhed, og på trods af vores bedste indsats har de lokale myndigheder ikke været i stand til at lokalisere hende,« skriver hun i et af flere opslag.

My friend #CamelaLeierth is #missing last seen leaving Beverly Hills on June 30th. She is a Swedish musician. Please share this. #MissingAlert #LosAngeles #missingwoman #missingwomen email findcamela@gmail or call the police with any tips. Thank you!! pic.twitter.com/ggSUjZaNBt — lizzy ✨ (@lizzygracenyc) August 11, 2023

Også hjemme i Sverige er familien rystet.

Sangerindens søster har oprettet en GofundMe-side, så familien kan betale for at sætte privatdetektiver på sagen.

Foreløbig er der indsamlet 30.000 svenske kroner ifølge Sky News.