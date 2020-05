En folkeafstemning om ændringer i Ruslands grundlov venter. Det vides ikke, om nyt valgsystem tages i brug.

Rusland har gjort det muligt at foretage elektroniske afstemninger i fremtiden for lettere at kunne stoppe spredningen af coronavirus.

Det står klart, efter at præsident Vladimir Putin lørdag har godkendt ændringer i valgloven.

Det oplyser styret i Kreml.

Der er tale om ny software, der skal give landsdækkende mulighed for elektroniske afstemninger både til lokalvalg, nationale valg og i forbindelse med folkeafstemninger.

Internationalt fokus har den seneste tid været rettet mod en kommende folkeafstemning om reformer af den russiske grundlov.

Reformerne står til at konsolidere Putins magt, fjerne begrænsninger på antallet af valgperioder og dermed bane vej for, at Putin kan bevare magten frem til 2036.

Afstemningsdatoen har været sat til 22. april, men er blevet udskudt på grund af coronaviruspandemien.

Det står ikke klart, om det elektroniske valgsystem vil blive taget i brug ved folkeafstemningen.

Kritikere af systemet mener, at det vil gøre det lettere at manipulere russiske valg og sværere at opdage uregelmæssigheder. De påpeger ligeledes, at ændringen kommer på et tidspunkt, hvor folk ikke kan protestere på grund af virusset.

Fortalere for systemet siger, at det skal hjælpe med at stoppe spredningen af coronavirus, da folk ikke behøver at møde op personligt ved valgsteder. Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er det i løbet af fire test ikke blevet hacket.

/ritzau/dpa