I østaten Salomonøerne (Solomon Islands), der ligger nordøst for Australien i Stillehavet, er der godt gang i spekulationerne. Har Kina, som øerne for nylig har anerkendt til fordel for Taiwan, smuglet falske geværer ind til politiet?

Det har de absolut ikke, siger myndighederne. Som bevis har politiet offentliggjort et billede, hvor to betjente 'skyder' løs med geværerne i et forsøg på at komme sagaen om geværerne til livs.

Spekulationerne har gået på de sociale medier i Salomonøerne, der består af hundredvis af øer, lige siden de lokale medier kunne rapportere, at en stor mængde våben var blevet smuglet ind i landet i et skib. Det skriver tv-selskabet ABC.

The Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF) har benægtet det kategorisk. Skibsladningen af replikageværer var doneret af Kina, og de skal bruges til et træningsprogram, der skal ledes af kinesisk politi.

Replikageværerne var pakket ned, da de ankom fra Kina. Foto: The Royal Solomon Islands Police Force

Men oppositionen i Salomonøerne er i tvivl.

Matthew Wale, der er statens parlamentariske leder, krævede i den forgangne weekend at 'se [geværerne], før han troede på RSIPF'.

Det fik politiet i østaten til at offentliggøre et langt dokument i går. Der er blandt andet flere fotografier af betjentene, som har de falske geværer med på en øvelse.

Politikommissær Mostyn Mangau siger, at de 'ikke har noget at skjule i forhold til disse replikageværer'.

Her ligger et gevær og to pistoler – alle er replikaer af de rigtige våben. Foto: The Royal Solomon Islands Police Force

»De truer på ingen måde sikkerheden for vores land. De er tværtimod en god hjælp for RSIPF i at bygge en viden baseret på fakta,« siger han.

Oppositionen forlanger også at få at vide, hvorfor de 'falske geværer' blev landsat i hemmelighed fra et skib – og læsset af på et privat værft i stedet for på en offentlig kaj.

Mostyn Mangau mener, at det måske kan være en fejl, at geværerne ikke var opgjort på skibets manifest. Men det har ingen betydning, for geværerne er jo alligevel kopier, der ikke kan skyde.

Medlem af oppositionen Peter Kenilorea Jr fortæller til tv-selskabet ABC, at han stadig stiller spørgsmål ved, om det i det hele taget var lovligt at transportere lasten på et skib, uden at det fremgik af manifestet.

Like St. Thomas, I need to see them to believe the RSIPF. They had no prior knowledge of the cargo that was shipped on a log ship, not recorded on the manifest, unloaded by a logger into his privare shed. https://t.co/aQhSZctsfL — Matthew C Wale (@MatthewCWale) March 20, 2022

»Jeg spørger kun for at få mere gennemsigtighed. Det skal ikke være nogen hemmelighed … i ethvert demokratisk samfund skal der være gennemsigtighed, hvis der sker et politisk skifte.«

Der spekuleres i, om træningen under kinesisk ledelse skal gøre Salomonøernes politi klar til at indgå i FNs fredsbevarende styrker.

Det bliver nemlig foreslået i politikommissærens rapport.

Sidste år var der uroligheder i Salomonøerne. Australien sendte både tropper og politi for at skaffe ro i hovedstaden, Honiara, i november. En lille del er stadig til stede i dag. Salomonøerne er en del af Commonwealth og blev selvstændigt fra Storbritannien i 1978. Dronning Elizabeth er således statsoverhoved, men landet har sit eget parlament og premierminister.