En person er mandag angiveligt gået amok med en økse og koben i den svenske by Lycksele.

Tre personer skal være kommet til skade. En af dem skal være et barn.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Expressen, med politiet som afsender.

Svenske medier skriver videre, at en formodet gerningsperson skal være anholdt.

Svenske TV4 beretter, at der skal være et 'lille barn' blandt de tilskadekomne. Barnet er kørt på hospitalet med 'alvorlige hovedskader', efter barnet skal være blevet ramt med et koben.

Hvilken tilstand, de tre personer er i, står endnu ikke klart.

De to andre, som er blevet skadet i angrebet, er begge voksne.

En af de to voksne skal være blevet ramt af en økse.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at politiet efterforsker en grov voldsforbrydelse,« siger Maria Linné, der er talsperson for politiet.

Umiddelbart er det småt med oplysninger i sagen. Men Expressen beskriver det som værende en far i en familie, der er gået amok.

Opdateres ...