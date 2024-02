For første gang i historien er en tidligere præsident i form af Donald Trump under ikke bare én, men 91 anklager.

Det skulle man umiddelbart tro var en rigtig skidt ting. Men det mener Trumps gode ven og hovedmanden bag Brexit Nigel Farage ikke. Forklaring følger.

Det er ikke svært at fornemme, hvad holdningen er til Donald Trumps historisk mange anklager i en række sager til den konservative konference CPAC uden for Washington, DC.

Der er udbredt vrede blandt Trumps hær af MAGA-republikanere (Make America Great Again, red.), hvoraf mange mener, at de mange sager og 91 samlede anklager mod den tidligere præsident er politisk forfølgelse fra demokratisk side af en modstander.

Også Trumps gode ven Nigel Farage er af den overbevisning, at der er tale om politisk forfølgelse, når Trump anklages for at gemme hemmeligstemplede dokumenter i Mar-a-Lago, når han anklages for at have betalt tys-penge til en tidligere pornostjerne, når han beskyldes for af have forsøgt at omvende det amerikanske præsidentvalg i 2020, som Joe Biden vandt uden spor af den enorme mængde snyd, som Trump-lejren mener fandt sted.

»Det er ikke noget, der sætter det amerikanske juridiske system i er ret godt lys,« siger Nigel Farage til B.T.

Han er i det hele taget voldsomt kritisk over for den måde, Trump bliver behandlet på.

Ikke mindst i den nyligt afgjorte sag fra New York, hvor Trump blev idømt en bøde på 355 millioner dollar, svarende til cirka 2,5 milliarder kroner, for svindel – blandt andet ved at have overvurderet prisen på hans countryclub i Florida, Mar-a-Lago.

»Det er et af de bedste stykker bolig og strand i hele Florida. Og manden er blevet dømt til at betale 355 millioner. Det ville ikke ske i Danmark eller i England. Men det sker, fordi vi har en total politisering af systemet,« siger Nigel Farage.

Men ganske overraskende, så mener den britiske Trump-allierede, at de 91 anklager ligefrem kan være gode for den tidligere præsident i forsøget på at genvinde Det Hvide Hus.

»Ved du hvad? Jeg tror, det hjælper Trump. Helt almindelige, fornuftige amerikanere kan se, at det er monstrøst og vanvittigt.«

Og noget kan tyde på, at Nigel Farage har en pointe.

Nærmest hver gang, Donald Trump har fået flere juridiske problemer, samler han flere penge ind og øger sit forspring i meningsmålingerne.

Og lørdag står han til at komme endnu et stort skridt nærmere den republikanske nominering og en omkamp mod Joe Biden, når han efter alle forventninger vinder stort over Nikki Haley i hendes egen hjemstat, South Carolina.

Det drama kan du følge live her på B.T.