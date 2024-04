Hun blev rasende, første gang hun hørte det.

Da sagen om Donald Trump og Stormy Daniels kom frem i januar 2018, reagerede hans kone ved at efterlade ham i Washington og flyve ned på familiens resort i Mar-a-Largo i Florida.

Den daværende førstedame blev angiveligt så vred over, at hendes mand skulle have haft et seksuelt forhold til pornostjernen, mens hun selv var gravid med deres søn, at der længe var tvivl om, hvorvidt hun overhovedet ville dukke op til hans første State of the Union-tale.

Melania vendte dog hjem i tide, men det vakte behørigt opsigt, at hun ikke fulgtes med sin mand til arrangementet, men kørte i sin egen bil.

Melania Trump til sin mands første State of the Union-tale i 2018. Kort tid forinden var historien om Stormy Daniels kommet frem. Foto: Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Melania Trump til sin mands første State of the Union-tale i 2018. Kort tid forinden var historien om Stormy Daniels kommet frem. Foto: Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden siges Melania Trump at have omtalt sagen og det efterfølgende sagsanlæg som »hans problem.«

I denne uge begyndte sagen, hvor den tidligere præsident er anklaget for ulovligt at have betalt såkaldte tys-tys-penge for at få Stormy Daniels til at holde mund, og Melania Trump glimrede ved sit fravær.

Ifølge The New York Times siger kilder, der kender hende godt, at hun imidlertid deler sin mands holdning om, at retssagen er uretfærdig.

Privat har hun kaldt sagen »en skændsel,« skriver avisen.

Donald og Melania Trump fotograferet sammen til primærvalget i marts i år. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald og Melania Trump fotograferet sammen til primærvalget i marts i år. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix

Donald Trump er anklaget for gennem sin advokat Michael Cohen at have betalt Stormy Daniels 130.000 dollar – eller godt 900.000 danske kroner - tilbage i 2016. Hensigtet var at lukke munden på hende op til præsidentvalget.

Trump kalder dog sagen en politisk heksejagt, og det synspunkt deler hans hustru tilsyneladende.

Som præsidentfrue havde Melania Trump en mere tilbagetrukken rolle end de fleste andre førstedamer. Siden Trump-parret forlod Det Hvide Hus, har de kun sjældent vist sig sammen, og hun deltager ikke i hans mange valgmøder.

The New York Times mener dog, at Melania kan være på vej til at indtage en mere fremtrædende rolle.

»Til syvende og sidst kan hun være afgørende for Trumps kandidatur. Og til syvende og sidst kan hun også være afgørende for ham, siger Melania Trumps tidligere pressesekretær, Stephanie Grisham.