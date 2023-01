Lyt til artiklen

CIA-direktør Williams Burns var i sidste uge på et hemmeligt besøg i den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Her mødtes han med landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, og folk fra den ukrainske efterretningstjeneste.

Det skriver The Washington Post, der har oplysningerne fra flere anonyme kilder med kendskab til rejsen.

Den amerikanske efterretningschef skulle have underrettet om, hvad han forventer af planer fra det russiske militær »i de kommende uger og måneder«. Williams Burns nyder i forvejen stor respekt i Ukraine, fordi han allerede i januar kom med informationer om, at Rusland ville gå efter at indtage Antonov-lufthavnen ved en eventuel invasions begyndelse.

Hvilket også skete.

Ifølge kilderne skulle Volodymyr Zelenskyj dog især have været optaget af en ting ved mødet i sidste uge:

Om man i Ukraine kan regne med fortsat amerikansk og vestlig støtte, efter at det republikanske parti har fået overtaget i Repræsentant Hus i den amerikanske lovgivende forsamling, kongressen.

I den forbindelse skulle Volodymyr Zelenskyj have fået at vide, at støtten fra den amerikanske præsident Joe Biden stadig er »stærk« her 11 måneder inde i krigen, hvor der i øjeblikket er særdeles hårde kampe i området ved Bakhmut.

Det lyder dog også ifølge Washington Posts kilder:

»Burns understregede, at man på slagmarken befinder sig i et kritisk fase og erkendte, at det på et tidspunkt vil blive sværere at få hjælp,« lyder det.

Williams Burns har tidligere været amerikansk ambassadør i Rusland og regnes for stor ekspert i alle aspekter af landet.

CIA har over for The Washington Post afvist at kommentere på, hvad efterretningschefen har fortalt om de mulige russiske planer for den kommende tid.