Da amerikaneren Frank Siragusa sidste år bestilte en taco på den amerikanske restaurantkæde Taco Bell, var produktet så langt fra billedet fra reklamerne, at han valgte at sagsøge for fem millioner dollars - knap 34 millioner kroner.

Pengene skal tilfalde alle de skuffede kunder, som har spist på en af kædens mange restauranter i de seneste tre år.

Det skriver Reuters.

Taco Bells reklamer er unfair og skadelige mod forbrugerne og specielt bekymrende nu, hvor inflation, mad- og kødpriser er meget høje, og mange forbrugere, især lavindkomstforbrugere, kæmper økonomisk, står der er søgsmålet ifølge reuters.

I søgmålet er der taget billeer af det, man rent faktisk får, sammenlignet med reklamerne. Foto: David Andersen Vis mere I søgmålet er der taget billeer af det, man rent faktisk får, sammenlignet med reklamerne. Foto: David Andersen

Siragusa har tidligere lavet tidligere søgsmål mod bl.a. McDonald's og Burger King, men han har endnu ikke fået nogen penge ud af det.