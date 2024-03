Det lokale politi i Florida blev alarmeret, da 52-årige Marlene Lopez ikke hentede sit barn i mandags.

Straks blev en eftersøgning sat i gang.

Det skriver Cocoa Police Department på Facebook.

I tre dage var der ingen livstegn fra den 52-årige kvinde, hvor Cocoa Police Department søgte ved hendes kendte væresteder, snakkede med familien og sendte offentlig efterlysning ud.

Men torsdag var der pludselig livstegn.

Tyler Sonnenberg, der er en lokalentreprenør, hørte nogle bankelyde fra en container, som han har på sin grund. I den opbevarer han havemaskiner.

Men da han åbnede dørene, fandt han Marlene Lopez.

Hun blev straks kørt til hospitalet, da hun var stærkt dehydreret.

NBC News skriver, at Tyler Sonnenberg havde set Marlene Lopez vandre rundt på hans grund mandag. Han havde låst containeren som sædvanlig uden at have set den 52-årige kvinde. Han tror, at han Marlene Lopez var gået ind i containeren og besvimet.

Cocoa Police Department skriver, at de efterforsker sagen fortsat.