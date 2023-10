Barcelona.

De lange strande, det milde vejr og de sært fascinerende Gaudi-bygninger.

Altid på listerne over de mest populære rejsemål for danskere og resten af verden.

Men næste år bliver det dyrere at være der.

Det skriver den spanske avis La Vanguardia.

I mange europæiske lande skal man betale en turistskat, når man er på besøg.

Det sker til hotellet og er per døgn.

Og myndighederne i Barcelona har fra april 2024 sat turistskatten op til mellem 4,25 og 7 euro, afhængigt af hvor lækkert man bor.

Det svarer til mellem 32 og 53 kroner.

Det betyder ifølge den spanske avis, at Barcelona kommer op blandt de dyreste byer i Europa, på linje med Rom, Bruxelles og Amsterdam.

Jordi Valls, ansvarlig for økonomien i Barcelona, oplyser ifølge avisen, at byen ikke er imod turisme, men at stigningen handler om, at byen bedre skal kunne håndtere turismen.

Turistskatten er steget med næsten tre euro på bare to år.