Da Danmark og store dele af den sydlige Østersø fredag og lørdag i sidste uge blev ramt af omfattende jamming, rettede mistanken sig ét sted hen: Rusland.

Endnu har ingen taget ansvaret for sidste uges fænomen. Men skulle Rusland, som de før har indrømmet, stå bag, så er det noget, vi her i Danmark bør tage yderst alvorligt, mener ekspert.

Mellem jul og nytår blev store dele af Østersøen ramt af et fænomen, som skabte ramaskrig.

Over flere dage blev GPS i et område fra Baltikum til Sjælland ramt af omfattende og gentagende jamming, hvor signalet fra GPS-satellitter forstyres i sådan en grad, at det sættes ud af spil.

Umiddelbart efter blev det slået fast flere steder, at det var Rusland, som stod bag, da de havde udført en øvelse.

Efter Danmark og Østersøen nok en gang blev ramt af flere store tilfælde af GPS-jamming fredag og lørdag i sidste uge, har ingen så vidt taget ansvaret.

Men mistanken retter sig mod Rusland, som via sin Kaliningrad-enklave i den sydøstlige Østersø, har adgang til netop det område omkring Østersøen, som har været genstand for jammingen i sidste uge.

Selvom det endnu ikke står klart, hvem der denne gang har jammet GPS, så flere hundrede fly blev ramt, så kan den danske militærekspert Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet sætte ord på, hvad Putins land skulle få ud af – muligvis igen – at jamme et så stort område, som de har gjort før.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

»Rusland har gjort det mange gange før. Det er noget, de gør for at vise muskler. En trussel og en påmindelse om, at de kan eskalere situationen, hvis det bliver nødvendigt,« siger den danske ekspert.

Han kan dog ikke se andre helt konkrete årsager til, at Rusland – hvis de igen står bag – skulle finde på at jamme så stort et område.

»Jeg kan ikke se det store behov for Rusland på at øve sig på at jamme store områder i Østersøen. Hvis de vil øve sig, så har de hele Ukraine at øve sig på,« siger Anders Puck Nielsen.

Og netop her finder vi endnu en pointe, som er værd at bide mærke i.

GPS-jamming kan nemlig benyttes til at ramme kritisk infrastruktur i et land som Danmark.

Det har Søren Reime Larsen fra DTU Space tidligere forklaret til B.T.

»Vi skal være opmærksom på det som samfund. Vi har en del kritisk infrastruktur, der kan være sårbar over for GPS-jamming. Så vi skal have backup-systemer klar,« forklarede eksperten, der fortalte, at GPS ikke kun bruges til navigation, som de fleste af os kender det for.

»Vi bruger det også til timing og synkronisering. GPS sørger blandt andet for, at alle mobilmaster er på samme tid. Hvis en mast pludselig ikke følger samme tid, så ville alle mobilopkald gennem den mast blive påvirket. Så det er ekstremt vigtigt,« siger han.

Og her ser Anders Puck Nielsen også et behov for, at Danmark forbereder sig. Ellers kan det blive alvorligt, hvis eksempelvis Rusland benytter GPS-jamming mod Danmark eller andre lande.

»GPS-jamming kan både bruges militært og samfundsmæssigt. Det kan ramme navigation, mobilnetværk og kortbetaling,« siger han og forklarer, at når det netop kommer til GPS-jamming, så kan Rusland være bedre end lande som Danmark.

»Rusland gør det hele tiden på frontlinjen i Ukraine til at forhindre droner og missiler, der er styret af GPS, i at ramme deres mål. Så Rusland kan godt være foran os i Vesten på det område. Så det er noget, vi skal tage seriøst.«