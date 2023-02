Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På trods af turismens enorme indflydelse på økonomien på Mallorca indfører den lokale regering nu et loft over antallet af turister, der må besøge øen i år.

Det er regeringen på De Baleariske Øer, hvor Mallorca er hovedøen, der har vedtaget, at maksimalt 16,5 millioner turister må besøge øgruppen i år.

Det skriver det spanske medie Ultima Hora.

Turistloftet kommer som led i en planlagt omstrukturering af turistindustrien på øen. Myndighederne på Mallorca ønsker, at man fra industriens side sætter fokus på at øge kvaliteten og belægningen på hotellerne uden, at der kommer flere turister til øen.

Det er især i sommermånederne, at man helst ser antallet af turister falde.

Øgruppens myndigheder mener ikke, at øerne kan holde til flere end de 16,5 million turister årligt, og derfor er det altså andre knapper, der skal skrues på for at øge indtjeningen.

»Vi tror på, at det kan lade sig gøre at have mere belægning med færre turister. På trods af teorierne fra dem, der satser på kvantitet versus kvalitet, har det vist sig, at vi går i den rigtige retning,« siger ministeren for økonomi, turisme og erhverv, Iago Negueruela, til Ultima Hora.

Ministeren mener desuden, at antallet af hoteller skal reduceres, da der ifølge ham er flere hoteller, end der er behov for.

Turismen på Mallorca udgjorde ifølge den lokale regering omkring 41,2 % af øens brutto nationale produkt.

Mallorca var ifølge rejseselskabet Spies danskernes foretrukne charterrejsemål i 2022.