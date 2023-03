Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det trak overskrifter, da det kom frem at Boris Johnson havde forbrudt sig mod selv foreslået coronareglerne ved at holde en fest for op mod 30 mennesker i sin embedsbolig på Downing Street.

Og nu er der igen nye oplysninger i sagen som ikke umiddelbart ligner gode nyheder for Johnson.

Det skriver CNN.

I forbindelse med en undersøgelse, der skal fastslå om Johnson har vildledt det engelske parlament, da man behandlede spørgsmålet om festlighederne i Downing Street.

Dengang fortalte Boris Johnson parlamentet, at så vidt han vidste, var regler og vejledninger overholdt.

En kommunikationsmedarbejder for Johnson skulle nemlig på dagen for festen have udtrykt bekymring over festen.

»Jeg prøver at finde en måde, hvorpå denne fest er i overensstemmelse med reglerne,« skrev medarbejderen som svar på en besked om, at festen skulle kategoriseret som 'nødvendig i arbejdsøjemed.'

De nyopdagede beskeder tyder altså på, at Johnson var klar over, at reglerne blev brudt.

Hvad det helt præcist får af konsekvenser for Johnson er endnu uvist, da den normale procedure i den slags er, at man må afgå som minister.

Man forventer dog, at den nuværende premierminister, Rishi Sunak, vil blive presset til at disciplinere Johnson, hvis det bliver fastslået, at Boris med vilje vildledte parlamentet.