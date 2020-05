Vi fortsætter med at forsvare hongkongernes rettigheder over for Kina, siger den britiske indenrigsminister.

Storbritannien er parat til at tilbyde en vej til statsborgerskab for næsten tre millioner indbyggere i Hongkong.

Det britiske tilbud kommer som svar på Kinas pres for at indføre national sikkerhedslovgivning i den tidligere britiske koloni.

Det oplyser Storbritanniens indenrigsministerium fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag sagde den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, at Storbritannien vil åbne for at give 300.000 borgere fra Hongkong statsborgerskab.

Raab lovede således at forlænge visa for personer med britisk national oversøisk pas - som mange af Hongkongs borgere har - og hjælpe dem på vej mod britisk statsborgerskab.

Tilbuddet vil stå ved magt, indtil Kina trækker planerne om at indføre en national sikkerhedslov i Hongkong tilbage, sagde Raab til finansmediet Financial Times.

Fredag oplyser det britiske indenrigsministerium, at tilbuddet vil gælde for alle personer med britisk pas, der var bosiddende i Hongkong før 1997.

Ifølge tal fra den britiske regering er det langt flere end de oprindelige 300.000 - nemlig omkring 2,9 millioner mennesker.

- Hvis Kina indfører denne lov, vil vi undersøge muligheden for at give alle med britisk, oversøisk pas i udlandet mulighed for at ansøge om tilladelse til at blive i Storbritannien, herunder en vej til statsborgerskab, udtaler indenrigsminister Priti Patel i en erklæring ifølge Reuters.

- Vi vil fortsætte med at forsvare rettighederne og frihederne for befolkningen i Hongkong, tilføjer hun.

Torsdag vedtog Folkekongressen i Beijing en ny sikkerhedslov for Hongkong.

Ifølge Kina skal loven slå ned på "enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed" i Hongkong.

Loven tilsidesætter Hongkongs egen lovgivende forsamling og er blevet godkendt, efter at prodemokratiske demonstranter i månedsvis har protesteret mod et indskrænket demokrati i Hongkong.

Kritikere mener, at loven er et angreb på retssikkerheden og frihedsrettighederne, og at den kan blive et "dødsstød" for selvstyret.

Hongkong fik særstatus ved overdragelsen fra Storbritannien til Kina i 1997.

Ifølge styret i Beijing vil den nye sikkerhedslov sandsynligvis træde i kraft inden september.

/ritzau/