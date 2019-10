På trods af at forfatningen kun tillader to sammenhængende perioder, søger præsident Evo Morales genvalg.

Bolivias venstreorienterede præsident, Evo Morales, har et solidt forspring i præsidentvalget i Bolivia.

Morales skal dog med en vis sandsynlighed ud i en anden valgrunde for at kunne blive siddende en fjerde periode på præsidentposten, som han har haft i 13 år.

Det viser en foreløbig optælling af 83 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Optællingen giver Morales knap 46 procent af stemmerne. Hans nærmeste rival Carlos Mesa får knap 38 procent.

Morales blev som den første af Bolivias oprindelige folk valgt som præsident i 2005.

Han har indtil nu vundet i første valgrunde i alle præsidentvalg, han har stillet op i.

Den 60-årige præsident kan med et fornyet mandat blive på posten indtil 2025.

Morales er tidligere kokabonde og leder i den venstreorienterede fagbevægelse.

På grund af en dom i en lokal retsinstans har han fået mulighed for at stille op igen, selv om Bolivias forfatning kun tillader to valgperioder i træk. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den mangeårige præsident har i spidsen for Sydamerikas fattigste land givet både politisk og økonomisk stabilitet.

Men støtten til ham er svundet ind de seneste år. Det skyldes en stagnerende økonomisk vækst samt bekymringer vedrørende korruption.

Morales' nærmeste rival, Carlos Mesa, var selv præsident fra 2003 til 2005. Han har kritiseret Morales for at have sat sig tungt på landets statslige organer.

Præsidentvalget skal ud i en anden valgrunde, hvis ikke en af kandidaterne får mindst 50 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der findes også en anden mulighed for at vinde i første valgrunde.

Hvis en kandidat får mindst 40 procent af stemmerne og samtidig en føring på ti procentpoint mod den nærmeste kandidat, kan vedkommende også kalde sig præsident.

Præsidentvalget finder sted, samtidig med at der afvikles valg til den bolivianske kongres. Den består af to kamre.

