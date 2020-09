De første fly vil lande i Berlins nye lufthavn 31. oktober, men festen er droppet efter pinligt byggekaos.

Efter ni års forsinkelse er den tyske hovedstad, Berlin, endelig klar til at åbne sin nye internationale lufthavn.

Det oplyser direktør for lufthavnen Engelbert Luetke-Daldrup tirsdag.

- BER vil åbne 31. oktober, 2020. Den tyske hovedstad vil endelig få en lufthavn, der lever op til de internationale standarder, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Dermed kan tyskerne efterhånden se en ende på det, der er blevet betegnet som den største byggefarce i Tyskland i nyere tid.

Lufthavnen skulle egentlig have stået klar i 2011, men åbningen er blevet udskudt gang på gang.

Budgettet lød i første omgang på 2,7 milliarder euro, men den endelige regning ventes nu at lande på over seks milliarder euro.

På grund af det pinlige forløb, vil lufthavnen også blive åbnet uden champagne, pindemadder og skåltaler.

- Der vil ikke være nogen fest. Vi kommer bare til at åbne. Vi tyske ingeniører skammer os, siger Engelbert Luetke-Daldrup ifølge Reuters.

Han erkender, at kaosset omkring byggeriet "har gjort Tyskland til grin".

Den nye lufthavn skal afløse de to lufthavne Tegel og Schoenefeld, der ligger i henholdsvis Vest- og Østberlin.

Både Tegel og Schoenefeld blev begge bygget under Den Kolde Krig og er ikke dimensioneret til at håndtere et hastigt stigende antal flyrejsende til og fra Berlin.

/ritzau/