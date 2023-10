Dødstallet stiger og stiger efter Hamas' terrorangreb i Israel.

Men nær Gazastriben ankommer flere og flere israelske kampvogne og soldater, og det tyder på én ting, der uundgåeligt vil ende i meget blod, spørger man ekspert fra Forsvarsakademiet.

Ifølge det amerikanske medie Axios havde præsident Joe Biden en samtale med Israel premierminister, Benjamin Netanyahu, hvor sidstnævnte sagde:

»Vi er nødt til det.«

Nødt til at invadere Gazastriben. Køre israelske soldater, kampvogne og mere ind i Hamas' territorie, som samtidig er et af verdens tættest befolkede områder.

Det samme oplyser israelske kilder til nyhedsbureauet Reuters. Det er »uundgåeligt«, lyder det.

Israel er i krig og vil hævne Hamas' blodige angreb, der indtil videre har kostet over 1.000 israelere livet.

»Det bliver blodigt,« siger Kenneth Buhl, militæranalytiker hos Forsvarsakademiet.

Han trækker på et eksempel fra en anden verserende krig for at vise, hvor slemt det kan blive.

»Vi har set, hvad bykamp medfører i Ukraine, hvor Bakhmut stort set er blevet jævnet med jorden. Der er ikke mange bygninger over en meter,« siger Kenneth Buhl.

»Vi vil se voldsomme ødelæggelser i Gaza, hvis de vælger at gå ind.«

Militæranalytikeren nævner Bakhmut som et eksempel på, hvor ødelæggende bykamp er. Foto: Rd Kholodnyi Yar Brigade/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Militæranalytikeren nævner Bakhmut som et eksempel på, hvor ødelæggende bykamp er. Foto: Rd Kholodnyi Yar Brigade/Reuters/Ritzau Scanpix

Billeder fra Gazastriben viser, at mange bygninger allerede er blevet jævnet med jorden af de israelske bombardementer fra luften.

Og det kan blive værre endnu.

En israelsk sikkerhedsofficer udtalte tirsdag til israelske Channel 13 News, at »Gaza vil før eller siden blive lavet om til en by af telte«.

Men selv hvis Israel beslutter at invadere Gazastriben med deres overlegne militærmagt, bliver det ikke nemt, forklarer Kenneth Buhl.

Det bliver uundgåeligt bykamp. Fra blok til blok i et tætbebygget område, som Hamas kender som sin egen bukselomme.

»Israelerne kommer til at lide store tab. Bykamp er blodigt, og Hamas har formentlig forberedt sig længe. Israelerne risikerer at gå i fælder, og Hamas vil nok forsøge at lokke israelerne ind i minerede områder, hvor de kan springe jorden væk under israelske soldater,« siger Kenneth Buhl fra Forsvarsakademiet.

Han forventer, at Israel vil benytte både kampvogne, infanterikampkøretøjer, kamphelikoptere, kampfly, artilleri og en massiv brug af droner i en invasion.

Nær grænsen til Gaza har israelske kampvogne og artilleri allerede taget stilling. Sidstnævnte affyrer her granater i retning af Gaza. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Nær grænsen til Gaza har israelske kampvogne og artilleri allerede taget stilling. Sidstnævnte affyrer her granater i retning af Gaza. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

»Israels overlegne teknologi vil stadig være nyttig til at lokalisere fjenden. Men den teknologiske overlegenhed vil slet ikke have samme vægt, som hvis de var i åbent terræn.«

De israelske soldater skal for eksempel håndtere Hamas-krigere i mange vinduer, i tunneler i jorden under dem og derefter pludselig bag dem.

Og samtidig skal de passe på de civile.

»Hamas har pligt til at evakuere, men vi har tidligere set, at de ikke gør det, da de har interesse i den propaganda, de kan få ud af store civile tab,« siger Kenneth Buhl.

Men Israel skal også undgå store tab. De må ikke angribe civile, og antallet af civile døde skal jævnfør krigens love stemme overens med militære mål.

»Har man én Hamas-kriger i en bygning med 20.000 civile, må de ikke bombe den.«

I 2008 invaderede Israel ligeledes Gazastriben, og her var det overstået på tre uger. Men så hurtigt går det næppe denne gang, siger Kenneth Buhl.

»Det her vil vare længere.«