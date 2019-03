Cyklonen Idai har i næsten en uge hærget en stribe afrikanske lande og skabt massive oversvømmelser.

Dødstallet efter cyklonen Idai, der i næsten en uge har hærget en række afrikanske lande, er steget til 550.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af opgørelser fra FN og flere afrikanske regeringer.

Ifølge myndighederne er redningsarbejdet besværliggjort på grund af de enorme oversvømmelser, cyklonen har forårsaget.

Foreløbigt er 242 mennesker omkommet i Mozambique og 56 i Malawi. Og senest har Zimbabwes forsvarsminister bekræftet, at 259 zimbabwere har mistet livet.

I Zimbabwe fik de voldsomme skybrud en dæmning til at kollapse, hvormed en række landsbyer ifølge lokale medier er under vand.

Ifølge Gemma Connell, der leder FN's humanitære indsats i syd- og vestlige Afrika, forventer man, at dødstallet vil stige de kommende dage.

- Det er en meget kompleks redningssituation, der kræver en enorm indsats, sagde hun torsdag på et pressemøde i Mozambiques hovedstad, Maputo.

Samtidig opfordrede hun det internationale samfund til at sende nødhjælp og donationer til de ramte lande.

Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, udtalte torsdag, at han under besøg i de ramte områder har bevidnet "voldsom ødelæggelse og fortvivlelse".

Samtidig advarer internationale Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC), at der er en overhængende fare for, at de enorme oversvømmelser kan øge spredningen af vandbårne sygdomme.

Organisationen har allerede sendt et nødberedskab til Mozambique i et forsøg på at nedbringe smittefaren i de ramte områder.

/ritzau/