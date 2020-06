Over 40 børn og medarbejdere er sårede efter et knivangreb på en folkeskole i byen Wuzhou i det sydlige Kina.

Det skriver statslige medier ifølge nyhedsbureauet dpa.

Knivangrebet fandt sted torsdag morgen.

Det britiske medie The Daily Star citerer det kinesiske medie Global Times for, at angrebet angiveligt skulle være begået af en af skolens egne sikkerhedsvagter.

Guangxi Cangwu county government authority told GT they are currently focusing on treating the wounded students and school employees. Further details of the case will be later released through its official Sina Weibo handle. https://t.co/7cTqTCv2x3 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Ifølge Global Times er den formodede gerningsmand anholdt. Der skulle være tale om en 50-årig mand.

Netop nu er myndighedernes fokus at behandle de sårede børn og ansatte, oplyser Global Times.

Tre af de sårede er i kritisk tilstand, oplyser det kinesiske tv-kanal CGNT.

De er blevet overført til et hospital.

Om de hårdt sårede er børn eller ansatte på skolen oplyses ikke.

Opdateres...