Mens kiloene raslede af, voksede en 29-årig kvindes mave i over to år. Hun vidste bare ikke hvorfor.

En amerikansk kvinde havde prøvet alt for at komme af med de ekstra centimeter midt på maven, men intet hjalp. I stedet fik hun en skræmmende diagnose.

»Jeg tænkte bare, åh gud, steroiderne gør mig større,« siger Amanda Shoultz til People.

Hun havde været smittet med covid-19 henover vinteren, og derfor tog hun steroider.

»Men når jeg ser tilbage på det nu, kan jeg godt se, at jeg langsomt havde taget på i vægt omkring min mave de seneste to år.«

Det var dog hverken hendes diæt eller steroider, der var skyld i den øgede vægt midt på kroppen.

Efter lang tids undren og flere kommentarer fra kollegaer, om hvorvidt hun var gravid, kom den endelige diagnose.

En CT-scanning den 27. september viste, at den 29-årige havde en 30 centimeter bred kræfttumor omkring sin højre nyre og binyre.

To dage efter, hun fik diagnosen, blev hun opereret.

Tumoren havde vokset sig til at være syv kilo tung.

»Da jeg vågnede, og de fortalte mig, at den vejede så meget, husker jeg, at jeg troede, jeg havde hørt forkert på grund af den medicin, jeg havde taget.«

Amanda Shoultz, der havde været på diæt i over et år på grund af mavens størrelse, gik fra at veje 56 kilo til 48 kilo efter operationen.

Kræften havde ikke nået at sprede sig, og hun slap derfor for efterbehandlinger.

Men selvom tumoren er væk, er der stadig 50 procent risiko for, at kræften vil vende tilbage inden for de næste fem år.