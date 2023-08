FC Københavns trup til tirsdagens vigtige Champions League-kvalkamp mod Sparta Prag blev offentliggjort for ganske kort tid siden, og ét navn glimrer ved sit fravær – Isak Bergmann Jóhannesson.

Nu kan B.T. afsløre, at det skyldes en forestående transfer til Fortuna Düsseldorf.

Ifølge B.T.s oplysninger har FC København modtaget et bud fra den tyske klub på det store islandske talent, og det er årsagen til, at han ikke er med mod det tjekkiske mesterhold.

B.T. er endnu ikke bekendt med, om det er et salg eller lån, der er tale om.

Islændingen kan have scoret sit sidste mål for FC København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Islændingen kan have scoret sit sidste mål for FC København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Isak Bergmann Johannesson var lørdag i kamptruppen i nedsablingen af Randers, der blev sendt hjem fra Parken med et stort nederlag på 0-4, men han fik ikke spilletid.

Det er netop årsagen til, at landsholdsspilleren fra Island ifølge B.T.s kilder søger væk fra klubben.

Den 20-årige centrale midtbanespiller blev købt dyrt ind for to år siden, da han som et af de allermest varme talenter overhovedet i Skandinavien valgte at komme til FC København fra svenske Norrköping.

Han har på to år spillet 40 Superliga-kampe og bidraget med fem mål og tre oplæg, men ønsket om endnu mere spilletid er ikke blevet opfyldt, og derfor er der blevet ledt efter nye græsgange.

Nu er buddet der i hvert fald, og i de kommende dage vil vi få at se, om det så også ender med en transfer.