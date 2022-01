Det lyder i teorien godt, men danske forskere klapper ikke i hænderne over den danske virksomhed QuantBioRes med Novak Djokovic som storinvestor. Et selskab, der vil udvikle en behandling mod coronavirus.

B.T har tidligere talt med direktør i QuantBioRes Ivan Loncarevic, der forklaret, at projektet baserer sig på en såkaldt peptid-behandling, hvor et biokemisk peptid skal blokere for, at virus skal kunne binde sig til cellerne via ACE2-receptorerne – og derved forhindre, at cellerne bliver smittet.

»Om det i praksis kan lade sig gøre, er jeg meget usikker på. Når man tager peptid-stoffer ind, er de bionedbrydelige, og det er et spørgsmål om, hvor længe det har effekt,« lyder undren fra Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi.

Behandlingen vil ligne en antibiotikakur og kan indtages gennem en spray.

Og det får også professor Jan Pravsgaard Christensen til at klø sig i håret.

»Vi har en masse forsvarsmekanismer i vores luftveje og lunger, der hele tiden sørger for, at støv og andre viruspartikler bliver transporteret op til munden som slim, så vi kan komme af med det. Lungerne skal hele tiden holdes rene, og om det kan lade sig gøre at holde et steady state, hvor du hele tiden har receptoren blokeret, er svært at sige,« siger professoren.

B.T. har præsenteret projektet for tre forskellige forskere, der alle tvivler på, at det kommer til at fungere i praksis.

»Umiddelbart synes jeg ikke, at det ligner et scam. Men jeg vil umiddelbart sige, at der er lang vej til, at det bliver til noget brugbart,« fortæller Jan Pravsgaard Christensen.

Direktør i QuantBioRes er dog stadig meget fortrøstningsfuld om projektet, der til sommer skal gennemgå kliniske studier i England.

»Vi er meget seriøse omkring det her, og alt, vi har gjort indtil nu, har virket. Der er ingen i Danmark, der endnu har arbejdet med det, og forskerne i Danmark arbejder slet ikke med vores RRM-model (Resonant Recognition Model, der lægger til grund for projektet, red.),« siger Ivan Loncarevic og uddyber:

»Jeg er ligeglad med de teoretiske diskussioner. For mig som direktør er det vigtig, om vi har et resultat eller ej, og det har vi.«

Han forklarer, at firmaet om cirka to måneder vil udkomme med en artikel, hvor man fremlægger projektets resultater. Resultater, som efter planen skal fremlægges for de britiske myndigheder, inden de kliniske studier starter, og behandlingen skal testes på mennesker.

»Vores pre-kliniske test, som vi har foretaget de seneste 18 måneder, har vist, at vi er i stand til at forhindre infektion med coronavirus. Det er det vigtigste. Lykkedes det også på mennesker i de kliniske studier, har vi gjort det rigtig godt.«

Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto Vis mere Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto

B.T. beskrev torsdag, hvordan selskabet lever med underskud og negativ egenkapital. Noget, der kan forklares med, at QuantBioRes lige nu finansieres af investorenes – altså verdens bedste tennisspiller Novak Djokovic'- penge.