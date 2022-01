Kigger man på regnskabet i det danske selskab QuantBioRes A/S - som verdens bedste tennisspiller Novak Djokovic ejer 80 procent af med sin kone - og forventer at se millioner på kistebunden, bliver man skuffet.

For regnskabet viser udlukkende røde tal og underskud.

Således fremgår det af regnskabet, som B.T. har gennemgået, at selskabet i 2020 leverede et underskud på 1,1 millioner kroner, mens der samtidig er en negativ egenkapital 600.000 kroner - det vil altså sige, at pengekassen i princippet er tom.

Men hertil er der en forklaring.

Selskabet er nemlig i udviklingsfasen og har endnu ikke et produkt at sælge.

Selskabets direktør, Ivan Loncarevic, fortæller, at man på sigt forventer at kunne levere en behandling mod coronavirus, der ikke indebærer, at man skal have et vaccinestik.

Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto Vis mere Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto

Noget, som ejerkredsen med Novak Djokvic i spidsen, tydeligvis er enig i.

»Kapitalejerne har tilkendegivet at ville understøtte den fortsatte udvikling for det kommende regnskabsår,« lyder det i regnskabet, hvilket kan tolkes, som om at man fra toppen af ejerkredsen af klar med penge til at dække underskuddet i firmaet.

Og det er nok heller ikke, fordi Djokovic mangler penge. Ifølge flere internationale medier er han god for mere end 1,4 milliarder kroner.

Det er planen, at produktet skal være i spray-form, men det er først til sommer, at det skal igennem kliniske studier i London.

B.T. bragte først historien med nyheden om Djokovic' indtræden i det danske virksomhedsregister onsdag.

Her forklarede direktør for QuantBioRes A/S, Ivan Loncarevic, hvordan han fik fat i den kontroversielle sportsstjerne, der mandag blev smidt ud af Australien efter et større corona-drama.

»Jeg har jo mit netværk – både i Europa og USA. Da jeg begyndte at arbejde med det, definerede jeg projektet, lagde en forretningsplan, forklarede hvem der skulle være med, hvad det kostede, og udfærdigede et officielt dokument,« sagde han.