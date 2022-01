Den dramatiske saga om superstjernen Novak Djokovic og hans corona-problemer med de australske myndigheder har nået sin konklusion.

Og den er klar: Tennis-superstjernen Djokovic kan ikke deltage i Australian Open, og nu smides han ud af landet.

En domstol har søndag stadfæstet inddragelsen af Djokovic' australske visum. Det skriver Reuters.

Visumsagen har stjålet overskrifter i de seneste mange dage som optakt til grand slam-turneringen, som starter i morgen i Melbourne. Det har været et vildt drama, som har splittet den australske befolkning med demonstrationer til følge.

Tennisstjernen Novak Djokovic var fredag fri til at træne i den australske storby Melbourne. Men lørdag er han igen tilbageholdt.

Men nu har tre dommere søndag valgt at stadfæste immigrationsminister Alex Hawkes beslutning om at inddrage serberens indrejsevisum.

Verdensetteren må derfor rejse hjem efter halvanden uge i Melbourne, hvor han først blev nægtet indrejse med den begrundelse, at han ikke levede op til Australiens vaccinekrav.

Djokovic, der ikke er vaccineret mod coronavirus, hævdede dog, at han havde fået medicinsk dispensation af to instanser. En dommer gav ham senere ret.

Sagen havde dog så stor bevågenhed, at immigrationsministeren besluttede at inddrage Djokovics visum.

Hawke sagde i den forbindelse, at serberens fortsatte tilstedeværelse i landet udgjorde en sundhedsrisiko for Australien, fordi han "styrker vaccineskepsissen" og "afskrækker folk" for at få et tredje stik med en coronavaccine.