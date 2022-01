Tennisstjernen Bernard Tomic har haft en hård barndom, hvor alt handlede om tennis.

I de unge år var australierens træner hans far. Og det har sat sine spor. Det fortæller den 29-årige atlet i et interview. Det skriver Aftonbladet.

»Min far støtter mig. Han er en af hovedårsagerne til, at jeg spiller tennis. Men jeg ville ikke opdrage mine børn, som han har opdraget mig,« siger Bernard Tomic og fortsætter:

»Hans forventninger til mig var altid for høje. Det var ikke nemt. Jeg er stadig bange for ham.«

Foto: LUIS ASCUI Vis mere Foto: LUIS ASCUI

Bernard Tomics far måtte på et tidspunkt stoppe som træner for sin søn. Det skyldtes, at han havde været for hård ved Thomas Drouet, som var tennisstjernens træningsmakker.

I interviewet fortæller Bernard Tomic ligeledes, at han brugte utallige timer på tennisbanen som dreng.

»Da jeg voksede op, handlede det hele bare om tennis, tennis, tennis. Jeg lagde blod, sved og tårer i det. Jeg brugte mellem otte og ti timer på banen hver dag.«

Det hårde arbejde betalte sig dog for australieren. Som bare 19-årig nåede han således kvartfinalen ved Wimbledon.

I øjeblikket er livet dog ikke en dans på røde roser for Bernard Tomic.

Tennisstjernen har således kikset kvalifikationen til Australian Open senere på måneden, mens han også er blevet testet positiv for covid-19.