Torsdag blev EM skudt i gang i Ungarn, og det bliver endnu en slutrunde, hvor coronavirussen dingler som et damoklessværd over spillernes hoveder.

Så der er igen indført coronaboble på hotellet, så smitterisikoen kan reduceres så meget som muligt.

Eller det var i hvert fald planen. For forholdene på spillernes hotel i Debrecen lever langt fra op til forventningerne, afslørede landstræner Nikolaj Jacobsen inden fredagens eftermiddagstræning.

Er du tryg ved boblen?

»Næ!«

Kan du uddybe?

»Jamen, lad mig sige det sådan her – der er ikke nogen boble! Så enkelt er det. Jeg gider ikke gå mere ind i det, men boblekonceptet eksisterer overhovedet ikke!«

Altså, render der fremmede mennesker rundt omkring jer på hotellet?

»Jeg gider ikke rode mig ud i flere problemer. Jeg vil bare sige, at boblen eksisterer ikke!«

Niklas Landin under EM kampen mellem Danmark-Montenegro i Debrecen, torsdag den 13 januar 2022 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin under EM kampen mellem Danmark-Montenegro i Debrecen, torsdag den 13 januar 2022 Foto: Liselotte Sabroe

Anfører Niklas Landin ville gerne sætte lidt flere ord på problemerne på hotellet.

»Jeg kan kun give Nikolaj ret. Der er i hvert fald en smule forskel på diverse landes opfattelse af, hvad en coronaboble er,« siger han og fortsætter:

»Altså, nogle af de andre lande har haft familiebesøg og så videre. Og det havde vi nok ikke accepteret i den danske lejr.«

»Så vi er på vores værelser hele tiden eller i vores fællesrum, som ikke er i nærheden af andre,« lød det fra anføreren, der dog ikke går med planer om at klage til Det Europæiske Håndboldforbund.

Forsvarsgeneral Henrik Møllgaard mener, at man med få greb kunne skabe et mere trygt ophold på hotellet.

»Vi kunne have vores egne etager. Planen var, at vi skulle bo på etage med Montenegro (der siden er flyttet til et andet hotel på grund af coronaudbrud, red.), og det kunne jeg ikke se, at det overhovedet skulle være et tema, at vi ikke kunne bo alene, hvis der nu kommer et udbrud, at man så kan garantere for spillernes sikkerhed.«

»Det burde også være muligt at servere mad flere forskellige steder.«

Kritikken fra de danske stjerner står ikke alene. Også den franske EM-lejr har været ude med skarp kritik af forholdene på deres hotel.

Nikola Karabatic og resten af de franske stjerner er nemlig stærkt rystede og utilfredse med det syn, de blev mødt af, da de tjekkede ind på hotellet.

Ifølge de olympiske guldvindere er holdet på ingen måde adskilt fra andre gæster på hotellet, der angiveligt heller ikke bærer mundbind.